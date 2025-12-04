Cristina Cifuentes conmueve a Alba Carrillo con una confesión estremecedora: "Decidí que no me quería morir sola en una UCI"

La aventura de "Hasta el fin del mundo" avanza por tierras bolivianas con un pulso que combina adrenalina, paisajes majestuosos y algo que el público adora: la verdad de sus protagonistas. La última entrega del reality de Televisión Española ha dejado uno de los momentos más intensos de la edición, protagonizado por Cristina Cifuentes, que ha decidido abrir de par en par uno de los capítulos más dolorosos de su vida ante su compañera de viaje, Alba Carrillo.

Todo ocurrió durante un trayecto nocturno en autobús, cuando un brusco volantazo del conductor -para esquivar un peligro en la carretera- sacudió de golpe la tranquilidad del grupo. El susto fue mayúsculo: un frenazo repentino, un desvío inesperado y el estremecimiento colectivo de quienes saben que en Latinoamérica, cuando los caminos se vuelven imprevisibles, el margen para el error se reduce al mínimo. Aunque todo quedó en un sobresalto, la tensión abrió la puerta a una conversación que nadie esperaba.

Susto en la carretera

Al bajar del vehículo, aún con el pulso acelerado, Alba se giró hacia su compañera: "Pensé que íbamos a volcar… Tú estás tan entera después del susto". Lo que vino después dejó a la modelo sin palabras. Serena, casi serena de más, Cristina respondió: "Yo ya no tengo miedo a ese tipo de cosas. Cuando estuve enferma y pensé que me moría, pensaba: ‘Mis hijos ya están cada uno en su sitio. Ya no les hago falta’". Era la primera vez que la concursante hablaba así, con esta crudeza, de aquel momento en el que -según ella misma- llegó a dejarse morir.

Mientras el autobús se alejaba por la carretera, la expolítica reconstruía una historia que Alba escuchaba con los ojos vidriosos. "Yo estuve tan mal que ya estaba lista para morir, me dejé morir", confesó. Recordó cómo su hermana y su familia advirtieron que estaba al límite, cómo decidió que no quería morir sola en una UCI y cómo ese impulso, casi animal, la empujó a salir adelante. La revelación tenía raíces profundas: el accidente de moto de 2013, aquel episodio que paralizó Madrid y que la dejó en coma durante tres semanas, con un diagnóstico tan incierto como devastador.

Ese crash -del que ya habló en MasterChef Celebrity- marcó un antes y un después en su vida. "Estuve a punto de morirme tres veces… Aprendí que cosas importantes hay muy pocas", recordó entonces y recordó ahora, en pleno altiplano, con una templanza que solo da haber mirado a la muerte a los ojos.

La reacción de Alba fue la que cabía esperar de alguien que viaja con su corazón expuesto. "A mí me da muchísimo miedo que me pase algo, no quiero perderme nada de mi hijo… Lo paso muy mal", confesó, antes de fundirse en un abrazo con Cristina. Un abrazo largo, necesario, que selló un vínculo que se hace más profundo a cada paso de esta travesía.

En Hasta el fin del mund, los paisajes son espectaculares, sí. Pero lo que realmente está conquistando a la audiencia son momentos como este donde compartir heridas, sobrevivencias y verdades que rara vez se cuentan ante una cámara.