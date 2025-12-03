Rosario Mohedano no puede más y pierde los nervios con Carlota Corredera y María Patiño: "Ridículas, malas, falsas feministas"

Rosario Mohedano no se esfuerza en disimular la profunda animadversión que siente hacia algunos de los rostros que un día conformaron el equipo del extinto “Sálvame”. Siempre que tiene ocasión celebra sus derrotas judiciales y recuerda lo mal que, a su parecer, se portaron con ella y parte de su familia.

En esta nueva ocasión, la hija de Rosa Benito y Amador Mohedano ha recuperado un vídeo en el que Carlota Corredera aparece arremetiendo contra Rocío Flores. Rosario Mohedano aplaude que Mediaset haya eliminado de sus plataformas digitales el documental de su prima “Rocío, contar la verdad para seguir viva”, y deja un mensaje a la presentadora gallega al más puro estilo “quien ríe último, ríe mejor”.

“Ahora la docuserie que tanto daño hizo desaparece de las plataformas, pero hay quien sigue señalando de maltrato o violencia vicaria a quien, en realidad, es quien la está recibiendo, como es el caso de Rocío Flores, que bastante bien lo lleva para todo lo que le ha tocado vivir”, comienza diciendo Rosario Mohedano, quien asegura valer más por lo que calla que por lo que cuenta: “Sé que lo estáis deseando, pero aún no es el momento de hablar”.

Según avanza su mensaje, Mohedano va perdiendo los nervios con Carlota Corredera e incurre en la descalificación: “Ya conocía la maldad de Carlotiña tiempo atrás, pero aquí se ve lo hija de puta y mala que puede llegar a ser, metiéndose con chicas que podrían ser sus nietas e intentando destrozar siempre a mujeres para defender lo que para ella es lo absoluto”.

No termina ahí Rosario Mohedano, sino que incluye a María Patiño en el blanco de sus ataques: “Pues a la mierda para ti y para Patiño: ridículas, falsas feministas, falsas periodistas”.

Un enfrentamiento al que se ha sumado Gloria Camila, que no solo ha aplaudido las palabras de su prima, sino que añade: “Parece que los desubicados eran ellos (el equipo de “Sálvame”), y todavía queda”.

En el caso de Rosa Benito, la alicantina comenta: “Que me pregunto por qué, si tienen tanta verdad, no recogen las citaciones que les llegan. No son tan valientes. Y lo que debería salir también es el caso Deluxe. La Justicia ya tiene que hacer limpieza”.

La familia entera se ha unido en su particular cruzada contra los representantes públicos de un programa -y una productora- que, consideran, no se portó bien con ellos. Ahora que las tornas han cambiado, piensan aprovechar su oportunidad de hacer leña del árbol caído. Para ellos, no es venganza, sino justicia.