Thomas Markle, el padre de Meghan, lucha por su vida en Filipinas

Thomas Markle atraviesa uno de los episodios más delicados de su vida. A sus 81 años, el padre de Meghan Markle permanece ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos de un hospital de Filipinas después de someterse a una cirugía de emergencia que, según su hijo, Thomas Markle Jr., fue absolutamente vital. "Los médicos determinaron que su vida estaba en peligro inminente", ha explicado al Daily Mail, confirmando que el martes 2 de diciembre tuvieron que trasladarle de urgencia desde su domicilio tras sufrir un malestar repentino.

El drama comenzó en un pequeño centro médico cercano a su vivienda, donde fue sometido a varias exploraciones. A partir de ese momento, todo se precipitó. "Nos llevaron rápidamente en ambulancia, con las sirenas a todo volumen, a un hospital mucho más grande en el centro de la ciudad. Mi padre fue operado de urgencia" relataba su hijo, visiblemente afectado. La intervención, de tres horas, solo ha sido el primer paso: los médicos prevén que Thomas deba regresar a quirófano para extirpar un coágulo de sangre.

El mensaje de Thomas Jr. ha sido también un llamamiento público. "Le pido a todos en el mundo que lo recuerden y recen por él", insistía, subrayando el frágil momento emocional que vive la familia. Su hermana Samantha, de 61 años, tampoco ha tardado en pronunciarse, atribuyendo parte del deterioro de su padre a los años de tensión mediática acumulada. "Es un hombre fuerte, pero ha pasado por mucho. Rezo para que sea lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a esto. Mi padre ha sufrido dos infartos, un derrame cerebral y un terremoto. Espero que pueda superarlo", confesaba.

La figura de Thomas Markle ha sido, desde antes incluso de la boda real, uno de los focos más persistentes de controversia en torno a los duques de Sussex. Desde 2018, mantiene un distanciamiento absoluto de Meghan, con quien no volvió a reencontrarse tras el enlace con el príncipe Harry. Tampoco ha conocido a sus nietos, Archie y Lilibet. Un silencio familiar que contrasta con el cariño que mostró en su día hacia el entonces príncipe de Gales: "Fue el gesto más amable y cortés que pude recibir", dijo sobre el momento en que Carlos III acompañó a Meghan al altar en Windsor.

En 2025, buscando serenidad y un refugio lejos del ruido, Thomas decidió mudarse a Filipinas, donde residen varios expatriados estadounidenses en busca de un ritmo de vida más pausado. Sin embargo, su salud ya venía dando señales de alarma. En 2022 sufrió un derrame cerebral que le arrebató temporalmente el habla, un trastorno del que logró recuperarse tras meses de terapia, aunque nunca volvió a ser el mismo.

Ahora, su estado vuelve a situarlo en un lugar incómodo: entre la preocupación sincera de sus hijos y la sombra permanente de la relación rota con Meghan.