Jacobo Ostos se opera para recuperar los abdominales perdidos: así ha quedado el resultado

Jacobo Ostos, hijo del recordado torero Jaime Ostos, fue durante años un rostro reconocible en los platós de televisión y en la prensa del corazón, donde su vida familiar y sus apariciones públicas alimentaban tertulias y titulares. Con el tiempo decidió tomar distancia de ese circuito mediático y apostar por una faceta más creativa, enfocada en la música y en la construcción de una identidad propia al margen del legado familiar.

En los últimos años ha consolidado su trabajo como DJ y creador de contenido en redes sociales, donde se mueve con soltura y con un público fiel. Una de sus plataformas más activas es OnlyFans, centrada en contenido para adultos, donde ha encontrado un escaparate rentable y una comunidad que valora su físico y su atractivo.

Un aspecto que, sin embargo, no es inmune al paso del tiempo. Ni las horas de gimnasio ni la alimentación estricta son suficientes para mantener unos tonificados abdominales una vez que se han superado los 40 años. Cuando la genética no juega a favor, la medicina estética se convierte en el mejor aliado para recuperar el aspecto que a los 20 se antojaba caído del cielo.

Jacobo Ostos se ha sometido a una remodelación corporal, una compleja intervención estética que consistente en la eliminación mediante cirugía de la grasa abdominal para redefinir el torso. El objetivo del paciente, en este caso, era remarcar la zona muscular, desde los abdominales hasta los oblicuos, pasando por la línea alba.

Fueron seis horas de intervención, y a pesar de las dolencias propias del posoperatorio y la inflamación, los resultados eran visibles a partir de la primera semana de después. Pasado un mes, la imagen del torso de Jacobo es totalmente diferente, y el hijo de Jaime Ostos y María Ángeles Grajal ya luce de nuevo unos abdominales bien definidos.

Aunque varía mucho de una clínica a otra, el precio medio de una remodelación corporal en la zona abdominal en España oscila entre los 2.500 y 6.000 euros, dependiendo también de la técnica, la extensión y las zonas que se incluyan.

Pero teniendo en cuenta que Jacobo Ostos ha compartido en sus redes sociales un vídeo de todo el proceso, mencionando a la clínica en la que se sometió a la operación, todo parece indicar que se trata de una colaboración publicitaria. O le ha salido gratis o con un descuento muy considerable. Todo redondo, ¡menos su abdomen!