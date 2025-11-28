El corte de Jacob Elordi que todos quieren: ¡el mini-mullet está de regreso!

El mini-mullet, ese corte icónico que alcanzó su auge en los años 80, vuelve a estar en el centro de atención gracias al atractivo y el talento de Jacob Elordi. Este joven australiano, conocido por su papel en The Kissing Booth y su interpretación de Nate Jacobs en Euphoria, ha capturado los corazones de muchos y se ha consolidado como un verdadero ícono juvenil. Su presencia en pantalla viene acompañada de un estilo inconfundible, mostrando siempre su versatilidad al lucir diferentes looks. Recientemente se le ha visto adoptando el mini-mullet, un corte que combina a la perfección lo retro y lo moderno, y que se ha convertido en una de las tendencias más comentadas.

Jacob, que deslumbra no solo por su atractivo físico, sino también por su carisma y talento actoral, se encuentra actualmente en promoción de una adaptación moderna de Frankenstein. Esta conexión resulta especialmente interesante, ya que, al igual que el icónico monstruo de Mary Shelley, el mini-mullet ha resurgido con fuerza, demostrando que lo clásico puede reinventarse y seguir siendo relevante. En una divertida entrevista, Elordi reveló que su madre ha sido su guía en el cuidado del cabello desde que era pequeño, lo que le ha otorgado cierta ventaja en la industria del entretenimiento. Con este trasfondo, no sorprende que se haya convertido en un referente de estilo en las alfombras rojas y más allá.

Para quienes se atreven a experimentar con el mini-mullet, Fran Aranda, barbero profesional y embajador de STMNT, comparte consejos y secretos para llevar este corte con estilo. “Es un corte cómodo, con personalidad y especialmente compatible con las texturas naturales del cabello”, asegura Fran. Este estilo no solo permite mantener la autenticidad, sino que también ofrece la posibilidad de adaptarlo a cada personalidad y estilo de vida.

Jacob Elordi Gtres

Al apostar por el mini-mullet, es crucial considerar la forma del rostro y la rutina diaria. Fran recomienda que, en caras redondas, se alarguen un poco las capas superiores, mientras que, en rostros alargados, es mejor equilibrar el volumen en los laterales. La personalización del corte es fundamental: para quienes prefieren un bajo mantenimiento, un mini-mullet suave y natural es ideal; para quienes disfrutan peinarse y jugar con el estilo, se pueden marcar más contrastes y texturas.

Mantener el mini-mullet fresco y lleno de movimiento no implica grandes complicaciones. Fran Aranda propone algunos trucos rápidos: secar el cabello dirigiéndolo con las manos hacia donde se desee que caiga la textura, aplicar muy poco producto de medios a puntas para que el corte respire y realizar pequeños repasos regulares en las zonas laterales y la nuca, que tienden a perder forma más rápidamente.

La Matte Paste, para quienes buscan un efecto mate, estructurado y controlado Cedida

Para conseguir un acabado profesional, Fran recomienda dos productos de STMNT Styling: la Matte Paste, para quienes buscan un efecto mate, estructurado y controlado, y la Wax Powder, que proporciona un brillo natural y definición en las puntas. Ambos productos funcionan muy bien en cortes con capas y permiten ajustar el estilo según la ocasión.

La Wax Powder proporciona un brillo natural y definición en las puntas Cedida

Con Jacob Elordi como inspiración, el mini-mullet resurge con fuerza y personalidad, invitando a todos a atreverse a lucirlo con frescura y autenticidad.