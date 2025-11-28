Roi Méndez inicia la segunda trilogía de R01 con su nuevo single “Te quiero querer”

El cantante español Roi da un paso más en su carrera con el lanzamiento de su nuevo single “Te quiero querer”, marcando el inicio de la segunda trilogía de R01. Esta nueva etapa supone una exploración profunda de la vulnerabilidad y la apertura emocional, temas que el artista aborda con la sinceridad que lo caracteriza. Tras consolidarse como uno de los nombres más prometedores de la música pop española, Roi se adentra ahora en un terreno donde el miedo y el deseo se entrelazan, ofreciendo a su público un relato cercano y auténtico sobre la dificultad de volver a confiar después de haber sido herido.

“Te quiero querer” se distingue por la combinación de melodías pop envolventes y letras cargadas de sensibilidad, un sello distintivo de Roi que logra conectar de manera inmediata con sus seguidores. La canción refleja la lucha interna entre la precaución y el deseo de amar, invitando a quienes la escuchan a reflexionar sobre sus propias experiencias afectivas. El tema destaca no solo por su calidad musical, sino también por su capacidad de transmitir emociones universales con naturalidad y sin artificios, consolidando el estilo íntimo y directo que ha definido la trayectoria del artista hasta ahora.

Este lanzamiento no solo representa un nuevo capítulo en la discografía de Roi, sino también el comienzo de un viaje emocional que promete desarrollarse a lo largo de la segunda trilogía de R01. A través de este proyecto, el cantante busca explorar distintos matices del amor y la conexión humana, manteniendo siempre un equilibrio entre la honestidad y la cercanía con su público. La elección del título, “Te quiero querer”, refleja precisamente esa tensión entre la vulnerabilidad y la valentía de abrir el corazón, un concepto que se convertirá en hilo conductor de los próximos lanzamientos dentro de la trilogía.

Con este tema, Roi reafirma su compromiso con la autenticidad y la conexión emocional, dos elementos que han definido su carrera desde sus primeros pasos en la música. “Te quiero querer” no solo invita a los oyentes a acompañarlo en su proceso creativo, sino que también consolida su posición como un artista capaz de transmitir sensibilidad y profundidad sin perder el pulso del pop contemporáneo. Sin duda, esta canción marcará un antes y un después en la evolución artística de Roi, mostrando una faceta más madura, introspectiva y cercana del cantante que ya se ha ganado un lugar destacado en la escena musical española.