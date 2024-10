Los inicios amorosos de Los Javis: su primer beso, sus citas y el viaje que lo cambió todo

Javier Calvo y Javier Ambrossi, de 33 y 40 años respectivamente, han creado un imperio al tener la fórmula secreta del éxito. Todo lo que tocan lo convierten en oro, ya sea en su faceta interpretativa, como directores, guionistas, creadores, productores y también rostros habituales en diversos programas de Antena 3. Podría decirse que están hasta en la sopa, si no fuese porque cada iniciativa que lanzan es devorada por una horda de fieles que ven un valor añadido a todo lo que venga con el sello de calidad de ‘Los Javis’. Un tándem indudablemente perfecto, al menos sí en lo profesional, que parece haber encontrado la estabilidad también en lo personal. Y es que están enamoradísimos, tanto que sueñan con organizar una boda por todo lo alto para jurarse amor eterno. ¿Y por qué no lo hacen? No tienen tiempo.

AD casa los javis, Javier Calvo y Javier Ambrossi AD

Los Javis se vuelven a sentar en el plató de ‘El Hormiguero’ para hablar con Pablo Motos sobre la nueva edición de ‘Mask Singer’, así como un sinfín de locuras más. Y es que suele ser previsible el inicio de la conversación, pero nunca cómo terminan, con alocadas salidas y anécdotas que encandilan al público. A muchos se les habrá pasado cómo fueron los inicios de una de las parejas televisivas más estables, prácticamente indivisibles cuando se enciende el piloto rojo y las cámaras comienzan a grabar. Pero todo tiene un inicio y en los tiempos que corren, no sorprende que la magia entre ellos surgió en las redes sociales. Eso sí, antes ya se habían visto en persona, pues compartían profesión y amigos en común: “Javi y yo nos conocimos por Facebook. Le mandé un mensaje, ya nos habíamos visto alguna vez porque ambos éramos actores. Él era conocido por ‘Física o Química’ y yo me metí y le escribí ‘me gusta mucho tu trabajo y tal’. Bueno, estaba ligando básicamente”, confesó Ambrossi en una entrevista sobre cómo fueron sus inicios.

Eran unos adolescentes. Ambrossi tenía 25 y Calva recién cumplidos los 18 años y no había tomado conciencia de su propia sexualidad. Aun así, después de un tiempo hablando y conociéndose de manera virtual, decidieron dar el paso de tener su primera cita. Fue todo un éxito, no solo porque se dieron su primer beso en un cajero automático, sino porque llevan más de doce años de relación. Y lo hacen llevándose bien, sin mayores trifulcas, aunque con las normales crisis que atraviesan todas las relaciones estables. Aun así, aunque se han planteado en infinidad de ocasiones la boda, llegando incluso a hacer un amago en ‘El Hormiguero’ años atrás, lo cierto es que no encuentran hueco para darse el ‘sí, quiero’ como se merecen: “No nos hemos casado por falta de tiempo y porque, realmente, para hacer una fiesta ya las hago”.

Javier Calvo y Javier Ambrossi Instagram

Y es que hay mucha presión externa por verles casarse, especialmente por lo que supondría su celebración. Sus fiestas son míticas, por todo lo alto y no se escatiman en gastos. Su intercambio de alianzas no sería menos, llegando a confesar cómo hablando de este tema con su entorno se ha llegado a especular con que contratarían a Mariah Carey o Shakira para amenizar la pista de baile. No es descabellado, pues podrían mover sus hilos y rascarse el bolsillo para pagar su caché. Especialmente por Shakira, quien tiene mucho significado para ambos. En 2011 perdieron un tren a Tarifa y este imprevisto marcó su historia de amor. Ya estaban conociéndose, pero este viaje que comenzó mal afianzó sus lazos con la canción ‘Loba’ de la colombiana como banda sonora a su historia de amor. “Me acuerdo perfectamente, era la que sonaba. Puede ser la que más nos une. No ha llegado a ser nuestra canción de amor, es más festiva”. Seguramente el día de su boda estará en la lista de temazos imprescindibles.