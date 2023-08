Jennifer Hermoso, sobre el beso de Rubiales: “La situación me provocó un shock”

Hace poco menos de una semana la selección femenina de fútbol de España derrotó a Inglaterra y se proclamó campeona del Mundial Femenino de Fútbol. Sin embargo, este hito no ha sido lo más sonado en los medios de comunicación. El beso robado de Luis Rubiales ha empañado la celebración del tan duro trabajo de las deportistas patrias.

Este acto ha sido duramente reprendido por la opinión pública que no ha dudado en apoyar a la jugadora Jennifer Hermoso, Jenni como se la conoce, por ser un beso calificado como “violencia sexual”. Tras la retransmisión de los hechos, en los que el presidente de la Real Federación Española de Fútbol le ponía las manos en la cabeza y le daba un beso a la jugadora, las redes sociales han compartido sus opiniones y muchos han salido en defensa de la jugadora. Algunos como Alejandro Sanz compartían su apoyo a Jenni con unas palabras desde su cuenta de Twitter: “has conseguido ganar un mundial queriendo. Y has cambiado un país de golpe sin querer”. Pero esta no ha sido la única muestra de aprecio y de apoyo a la goleadora.

Después de un tiempo, que trataba de no manchar la merecida victoria de su equipo con este escándalo, ha realizado algunos comunicados para desmentir la versión de Rubiales. El viernes 26 de agosto, tras la comparecencia de Luis Rubiales en la que -pese a las presiones que estaba sufriendo- anunciaba que no dimitiría, Jennifer Hermoso ha compartido en sus redes sociales un comunicado en el que desmiente la versión del presidente de la RFEF.

“A pesar de mi decisión, tengo que manifestar que he estado bajo una continua presión para salir al paso con alguna declaración que pudiera justificar el acto del Sr Luis Rubiales. No solo eso, sino que, de diferentes maneras y a través de diferentes personas, la RFEF ha presionado a mi entorno (familia, amigos, compañeras, etc.) para que diera un testimonio que poco o nada tenía que ver con mis sensaciones”, ha relatado la jugadora en un comunicado que ha hecho vía Instagram junto a la TMJ, la agencia global de gestión de atletas que se autocalifica como “la casa del fútbol femenino”.

En la publicación ha mostrado cuáles fueron sus sentimientos después del beso, afirmando que “la situación me provocó un shock por el contexto de celebración”. Tras analizar la situación y pensando en las implicaciones de esta, ha querido salir a denunciar, ya que “ninguna persona, en ningún ámbito laboral, deportivo o social debe ser víctima de este tipo de comportamientos no consentidos”. “Sencillamente, no fui respetada” continúa expresando que se sintió “vulnerable y víctima de una agresión, un acto impulsivo, machista, fuera de lugar y sin ningún tipo de consentimiento por mi parte”.

La jugadora no tiene intención de exponerse más a esta situación, y ha dejado a personas de su confianza, TMJ y FUTPRO, el tema para que “ellos continúen trabajando en los siguientes pasos en función de los recientes acontecimientos”. Estas declaraciones han sido una nueva chispa en redes y muchos personajes públicos de distintos espacios laborales, como Laura Escanes, Lucía Rivera, Antonio Rossi o Nagore Robles, han compartido dicho comunicado expresando su apoyo y su admiración a la jugadora de la selección femenina. Por el momento, las jugadoras no volverán a la Selección mientras Luis Rubiales continúe en el cargo.