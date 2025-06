Jennifer Garner, Ben Affleck y John Miller, un triángulo amoroso complicado

Unas imágenes de Jennifer Garner y John Miller en los alrededores de su casa en Los Ángeles, el viernes 6 de junio, no dejan lugar a dudas. Los besos y gestos cómplices podrían ser la señal inequívoca que confirma su relación. De ser así, habría que descartar su reconciliación con el padre de sus hijos, Ben Affleck, a pesar de los rumores incesantes desde hace varias semanas.

La actriz y empresario, CEO de Cali Burger, mantienen una relación sentimental de idas y venidas desde 2018. En 2020 se separaron y solo un año después se dieron una nueva oportunidad. Aunque resultó fallida, sirvió para fortalecer su vínculo. Desde entonces, tanto Miller como Affleck se han convertido en dos presencias constantes en la vida de Garner.

Jennifer Garner MEGA GTRES

La cercanía del ex de Jennifer Lopez, de quien se separó tras dos años de matrimonio, no parece ser del agrado del empresario, si bien lo entiende como parte de sus derechos como padre de Violet, Seraphine y Samuel, los hijos que tuvo con la intérprete, como ocurre en las fiestas navideñas u otras fiestas señaladas en las que se suma a la familia. Por su parte, Garner ha dejado claro que su vínculo con Affleck se limita a la crianza que comparte, negando cualquier atracción romántica o posibilidad de vuelta.

Ulitmátum

Vestida con una camisa azul a cuadros y pantalones negros, con el móvil y las llaves en la mano, la actriz, de 53 años, no ha escondido sus muestras de afecto hacia Miller, de 47 años. Según publica Page Six, Miller está seriamente preocupado por la interferencia de Affleck y, cansado, ha decidido darle un ultimátum a su pareja. "John sabe que no pasa nada entre Jen y Ben, pero cree que estas fotos reflejan una mala y una falta de respeto hacia su relación ", declaró una fuente a este medio. "No quiere que esto vuelva a suceder, de lo contrario no tendrá más remedio que distanciarse".

En el fondo lo que subyace es que Ben Affleck no ha pasado página del todo. Según otra fuente citada por "Page Six" ,el actor de "Perdida" afirma estar "totalmente dispuesto a darle otra oportunidad a su relación si llega el momento adecuado", aunque admite que "no es realista en su vida actual”. El sentimiento no es mutuo. La actriz, feliz con su nueva etapa junto a Miller, no tendría el menor interés en reavivar la llama del pasado.

Ben Affleck Gtres

Oficialmente divorciado de Jennifer Garner desde hace nueve años y de Jennifer Lopez desde principios de enero, Affleck ha declarado que se encuentra fuerte para seguir adelante y ahora se está centrando en sus hijos y su carrera. Y ante cualquier especulación, zanja: "Nunca intentaría interferir entre ellos".