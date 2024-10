Bea Archidona desvela lo que nadie vio de Isa Pantoja detrás de las cámaras

Bea Archidona lo pasó especialmente mal entrevistando a Isa Pantoja en ‘De viernes’ este fin de semana. Ver a su compañera de platós convertirse en un mar de lágrimas al recorrer los episodios más traumáticos de su vida le hicieron regresar a casa con “un nudo en el estómago”. Así lo ha reconocido la presentadora a la hora de desvelar los detalles ocultos de la entrevista en la que Isabel Pantoja y Kiko Rivera salieron muy mal parados. Se les acusa de abandonarla, de no haber cumplido su promesa de estar a su lado, además de capítulos oscuros en los que sucedieron cosas que la joven no puede rememorar sin llorar con amargura. Algo que la compañera de Santi Acosta experimentó con una gran impresión, siendo esta una de las entrevistas más duras a las que se ha enfrentado en su programa.

“Bea, te vimos súper emocionada”, adjudicaba Ana Rosa Quintana a su compañera, quien se sentaba en ‘TardeAR’ para dar su impresión tras la resaca generada por las confesiones de Isa Pantoja: “Es que yo creo, bueno no, es la entrevista más dura que hemos hecho, no solo por lo que estaba contando, sino por cómo lo estaba contando y todo lo que se está callando”. Pero lo que más le impresionó no es qué decía, sino también cómo trataba de medir sus palabras para no acrecentar la distancia que le mantiene alejada de los pilares de su vida: su madre y su hermano: “Lo hace con respeto, sin odio y sin rencor”. Se vivieron momentos muy tensos y la entrevistada tuvo difícil controlar sus emociones al poner sobre el tapete lo abandonada que se siente por la familia que la adoptó, sintiéndose rechazada por ellos.

Pero no todo lo que pasó se pudo ver en pantalla. Entre bambalinas, detrás de cámaras, también se vivieron momentos de impacto que dejaron a Beatriz Archidona con el cuerpo cortado: “Yo te digo Ana que este viernes llegué a mi casa y no me podía dormir, porque al final tengo información de compañeros que lo vivieron y sabían lo que pasó y yo no me atreví ni a preguntárselo”, mantiene la presentadora sobre la dureza de algunos sucesos que pudo conocer y que no se podían plantear en directo por su crudeza. Por ejemplo, no se podía mostrar que durante las pausas publicitarias Isa no podía dejar de llorar, a la vez que repetía que “no quiero que se tome como una venganza y un ataque”.

Pero el momento más duro que vivió Bea Archidona aquella tensa noche de viernes fue cuando Asraf Beno entró a consolar a Isa Pantoja. Algo que pasó desapercibido y que a la presentadora le impidió dormir: “No sé si se oye en directo, pero cuando entra Asraf hay un momento que él la abraza y ella le dice ‘no me abandones’. Y la frase que a mí me dejó un nudo en el estómago, me dijo llorando ‘Bea yo solo pido que mi madre me diga frente a frente no me arrepiento de tu adopción”. Esto le tocó el alma y tuvo que digerirlo de madrugada.