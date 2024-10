Carmen Borrego atiza a Kiko Rivera con un zasca muy bien traído

Isa Pantoja ya había hablado antes de sus diferencias con su familia y de su sentimiento de abandono por su parte. No obstante, la entrevista en ‘De viernes’ y la crudeza con la que narró los capítulos más traumáticos de su vida han impactado mucho a la audiencia. No tanto a su hermano, Kiko Rivera, que a pesar de haber sido señalado como responsable de gran parte de su dolor, no sintió el más mínimo arrepentimiento y tampoco parece que experimentó empatía hacia ella. Al escuchar cómo le había marcado psicológicamente que la llevase al ginecólogo para comprobar si era virgen o que la regara con una manguera cuando se enteró de que tenía novio, él se mostró implacable. Al menos sí en las redes sociales, donde la acusó de padecer un trastorno que él diagnostica como “victimismo crónico”. No se cree sus lágrimas y considera que tan solo busca dar pena a la audiencia exagerando la realidad y desvirtuando lo sucedido. Más duro fue después con dos nuevas reflexiones igualmente de hirientes.

Ante estos ataques por parte del Dj a su hermana después de ver cómo se abría en canal y exponía su sufrimiento, las críticas hacia él han sido arrolladoras. Incluso Carmen Borrego, que bastante lío tiene en su familia, se ha visto obligada a pronunciarse sobre el conflicto de los hijos de Isabel Pantoja. A la vez que ella no se habla con el suyo, pide cierta cordura en la distancia existente entre los hermanos. Lo hace tras analizarse la situación en ‘Vamos a ver’ y tras escuchar el negativo presagio de Joaquín Prat sobre el sufrimiento de Isa Pantoja, a la que ha cogido un especial cariño: “Lo ha pasado muy mal y lo va a seguir pasando muy mal, lamentablemente”. Ante esta afirmación, la hermana de Terelu Campos se ha mojado.

“Yo creo que se ha liberado, pero por otra parte el sufrimiento es brutal. Ella me dio muchísima pena el día de su boda. El que no piense que ella sufre… yo la vi sufrir por la ausencia de su familia. Uno de los días más felices, en el bautizo de su hijo, le pasó igual”, destaca Carmen Borrego, que empatiza con Isa Pantoja y critica la ausencia de sentimientos en Kiko Rivera al verla destruida suplicando el cariño de los suyos. Un gesto que la colaboradora aplaude, pues subraya la entereza que ha demostrado la joven a la hora de exponer su drama, sin mostrar odio y poniendo de relieve el amor que siente aún por su hermano y su madre, de ahí que le duela que renieguen de ella o que no pregunten por su salud cuando sale de quirófano. Al plantearse estas quejas en público, el Dj optó por diagnosticar a su hermana con un trastorno de “victimismo crónico”. Algo que ha molestado mucho a Carmen Borrego.

Carmen Borrego Vamos a ver

La colaboradora también piensa como Isa Pantoja y considera que Kiko Rivera no ha sido capaz de hacer autocrítica con todo lo que le ha pasado con su familia. No niega que él lo haya pasado mal en su vida, pero también quiere recordarle que hay tachones en su historial que no le dejan en la mejor de las situaciones a la hora de juzgar sobre “victimismo”: “Respecto a los mensajes de su hermano, a mí me parece alucinante que la llame a ella víctima, cuando él se sentó en un plató de televisión a ir de víctima igualmente. Dijo que su madre no había estado en sus problemas con las drogas, que no recordaba que su madre fuera al colegio. Todo en plan víctima. Tu hermana no es ninguna víctima y está contando lo mismo que tú. Creo que por lo que ha contado ella es más víctima que tú”, sentencia Carmen Borrego, acertada a la hora de echar mano de la hemeroteca para propinar su certero zasca.