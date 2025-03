Jessica Bueno borra a Luitingo, pero él sigue presente en su Instagram

El amor se fue, y con él, casi todo rastro digital. Jessica Bueno ha dado el paso definitivo para cerrar su historia de amor con Luitingo: dejar de seguirlo y borrar la mayoría de sus fotos juntos en Instagram. Un gesto que, en la era de las redes sociales, significa más que mil palabras.

Pero no ha sido un adiós total. Algunas imágenes siguen ahí, no por nostalgia ni por él, sino por lo que realmente importa: sus hijos. La modelo ha decidido conservar ciertas fotos donde el cantante aparece, aunque solo como parte de recuerdos familiares, encapsulados en carruseles de momentos felices con los pequeños.

La sevilla pasa página; el cantante, no

Mientras Jessica pasa página, Luitingo parece jugar una carta distinta. No solo mantiene las fotos con ella, sino que ha rescatado la canción que le dedicó en pleno idilio. Con un toque de ironía -o despecho-, la ha rebautizado como "De mí, para mí". Un mensaje velado, una despedida musical con dardo incluido.

Jessica Bueno y Luitingo Instagram

El drama no se quedó en lo digital. Durante una reciente entrevista en "De viernes", Jessica no pudo contener las lágrimas al escuchar un audio de Luitingo hablando con su madre. En él, el cantante criticaba la educación que ella les da a sus hijos y sugería que los "consiente demasiado". Un golpe bajo que la modelo no pasó por alto.

Tras la polémica, el artista intentó calmar las aguas con un comunicado de sus abogados, pidiendo disculpas si sus palabras "molestaron" a Jessica o a sus hijos. Sin embargo, el daño parece hecho.

En la vida real y en redes, Jessica Bueno ya ha tomado su decisión: pasar página. Pero, en este juego de silencios y gestos, Luitingo sigue encontrando maneras de permanecer en la historia.