Joana Sanz se sincera sobre la absolución de Dani Alves y el difícil camino que ha recorrido hasta su embarazo

Joana Sanz ha vivido dos años marcados por la incertidumbre, el dolor y la presión mediática. Pero ahora, con la absolución de su marido, Dani Alves, por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y la inesperada noticia de su embarazo, la modelo ve al fin la luz al final del túnel. En una entrevista exclusiva con "¡Hola!", Joana abre su corazón y narra cómo ha sobrevivido a la tormenta que casi la arrastra. "Recibí la noticia de la absolución con lágrimas de felicidad y con un alivio enorme por este nuevo comienzo", confiesa.

Dos años de pesadilla

El caso de Alves fue analizado hasta la saciedad, generando un debate público que trascendió el ámbito deportivo y llegó incluso a la esfera política. Pero más allá de titulares y especulaciones, Joana Sanz ha sido una de las principales damnificadas. La modelo canaria no solo ha tenido que enfrentar la sombra de la polémica, sino que, además, en este periodo ha sufrido la pérdida de su madre y una lucha personal por convertirse en madre.

Joana Sanz y Dani Alves Gtres

"Lo que venía a contar es que una mujer de 27 años sana se encuentra con dos FIV, tres pérdidas y, de últimas, una operación de trompas, sumado a la aparición de endometriosis", relata. Después de cinco años de intentos frustrados, por fin ha podido leer en un test la palabra que tanto había esperado: "embarazada".

La presión mediática y el coste personal

No solo la incertidumbre legal de su marido la afectó, sino también la persecución mediática sin tregua. "La presión ha sido muy dura. Siento que no se respetó mi momento de luto: había perdido a mi madre y, aun así, tenía que lidiar con todo lo demás", explica. La exposición pública la obligó a frenar su carrera, aunque reconoce que trabajar fue, en cierto modo, su salvavidas. "Tuve que seguir sonriendo, cuando lo único que quería era parar y procesarlo todo".

Además de la presión mediática, Joana Sanz también ha sido víctima de acoso. "Una persona se encargó de perseguirme allá donde iba. Me sacaba fotos y vídeos para posteriormente amenazarme de muerte", relata. Ante la acumulación de estrés, no dudó en buscar ayuda profesional. "He necesitado apoyo psicológico. Una vez por semana, he trabajado en terapia para aprender a encajar todo lo que estaba sucediendo en mi vida y alrededor".

Un nuevo comienzo

Ahora, con la absolución de Alves y la llegada de su primer hijo en camino, Joana Sanz intenta mirar hacia el futuro. "Hemos pensado en pasar más tiempo en mi tierra, Canarias. Nos ayuda a sanar, es nuestra vía de escape”, explica sobre sus planes de vida.

Joana Sanz y Dani Alves Gtres

Sobre su relación con el futbolista, admite que la crisis los ha transformado. "Nos ha unido más que nunca. Teníamos muchas diferencias previas que no éramos conscientes de resolver. Mucho individualismo, falta de comunicación… Ahora, todo eso se ha reconvertido en lo que somos hoy".

La historia de Joana Sanz es la de una mujer que ha resistido la tormenta, que ha sido puesta a prueba y que, pese a todo, ha encontrado una razón para seguir adelante. "Es un nuevo comienzo, a mí me gusta llamarlo así", concluye con esperanza.