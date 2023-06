Jorge Javier Vázquez: sus inicios, éxito y declive en 'Sálvame'

Este viernes, y tras catorce años de emisión, ‘Sálvame’ se despedirá de las tardes de Telecinco con un programa especial que durará desde las 16.45 hasta las 21.00h.

Parte de los colaboradores de 'Sálvame' Mediaset

A escasas 24 horas, una de las incógnitas de esta histórica despedida es la presencia o ausencia Jorge Javier Vázquez, quien se encuentra baja médica desde principios de junio. Belén Esteban ya le pidió públicamente que hiciese todo lo posible por estar, y Terelu Campos ya dejó entrever que el presentador podía reaparecer más pronto que tarde.

No obstante, fuentes de Telecinco manifiestan que se desconoce si finalmente el catalán estará o no por sorpresa en el colofón del que ha sido el programa de su vida. Y es que a pesar de que Mediaset ya ha comunicado todos los que estarán presentes en este día tan especial y Jorge Javier no está entre ellos, podría ser una de las grandes sorpresas para uno de los días claves en la historia de la televisión y del entretenimiento.

Jorge Javier Vázquez presentador de 'Supervivientes 2023' Mediaset

'Sálvame' es el programa que le llevó a Jorge a consolidarse como uno de los mejores presentadores del panorama nacional, y los motivos son más que evidentes. Su éxito fue tanto que la cadena decidió contar con él para diferentes formatos. Pero desde que decidió exponer de forma radical sus pensamientos políticos, con docuserie de por medio, y dejando entrever ciertas actitudes que han provocado cierto rechazo en el espectador, lo que subió, parece que ha bajado. Y no no lo ha llevado del todo bien.

Jorge Javier Vázquez tiene contrato en Telecinco hasta el año 2025, pero continúa siendo todo un enigma cuál va a ser realmente su futuro dentro de la cadena.

Fuera de ella, continúa con su podcast (que no está funcionando como se esperaba) llamado ‘Los burros de Fortunato’, en el que ha entrevistado a personajes como Íñigo Errejón, Yolanda Díaz, Nacho Vigalondo y Siro López. También cuenta con su blog en la revista Lecturas, tiene tres libros publicados y ha participado en varias obras de teatro.