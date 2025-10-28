Jorge Marrón y Arancha Morales se casan tras siete años de relación

Jorge Marrón y Arancha Morales dan un paso más en su relación este martes. Tal y como ha desvelado la propia presentadora de "Informativos Telecinco" esta mañana, dará el "sí, quiero" este martes 28 de octubre al colaborador de "El Hormiguero", con el que mantiene una consolidada relación desde hace más de siete años.

"Un martes en el que suenan campanas de boda, y yo no miro a nadie, compañera", señalaba Brico Segovia en referencia a su compañera durante la emisión de los "Informativos Telecinco. "Mañana volveré como una señora casada. Aquí estaremos puntuales a las seis de la mañana", respondía Arancha Morales.

Padres de un hijo

Jorge Marrón y Arancha Morales ponen este martes el broche de oro a su bonita (y discreta) historia de amor. La pareja comenzó su relación en 2018 y ese mismo año asistieron juntos a eventos como la boda de Pilar Rubio y Sergio Ramos. A pesar de su popularidad, ambos han optado por vivir su noviazgo apartado del foco mediático.

Jorge Marrón y Arancha Morales en la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio Gtres

En 2023 dieron la bienvenida a su primer hijo, Gael, tras cinco años de relación. "Nuestra pequeña gran revolución. Bienvenido al mundo, Gael", escribieron el 26 de febrero de ese año en una publicación conjunta. A lo largo de estos años, Marrón y Morales han compartido en redes diferentes planes en familia.

Este martes 28 de octubre comienza un nuevo capítulo en la historia de Marrón y Arancha Morales como marido y mujer. Ahora, todas las miradas están puestas en el colaborador de "El Hormiguero" tras confirmarse su boda con la presentadora de "Informativos Telecinco". ¿Se pronunciará en el programa de Pablo Motos sobre su gran día con Morales?