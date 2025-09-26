Genoveva Casanova rompe con el pasado

Casi dos años han pasado desde que unas fotos de Genoveva Casanova y el entonces príncipe Federico de Dinamarca, hoy rey, paseando por Madrid desataran un terremoto mediático. Aquel episodio no solo puso en entredicho la estabilidad de la monarquía danesa, sino que marcó la vida de la mexicana, que por entonces atravesaba una etapa complicada y llegó a sufrir una embolia pulmonar que agravó su salud emocional.

Casanova defendió desde el inicio que las imágenes mostraban una amistad y no un romance, pero la difusión de aquel material, que documentaba incluso la llegada de Federico a su domicilio, vulneró –a su juicio– su intimidad y dañó su imagen personal y profesional. Ahora, el caso ha llegado a los tribunales: este lunes 22 de septiembre comenzó el juicio contra la revista Lecturas, con una demanda de 400 páginas en la que solicita una indemnización millonaria.

Portada de la revista Lecturas con el escándalo de la relación entre Federico de Dinamarca y Genoveva Casanova Lecturas

El proceso judicial, que asume «tranquila», según Cayetano Martínez de Irujo, ha vuelto a situar el asunto en el centro mediático. Según la defensa de Casanova, las fotos se presentaron con una intencionalidad sesgada; la publicación, en cambio, argumenta que el interés era periodístico. Lo cierto es que las instantáneas, que superaron los 100.000 euros en ventas internacionales, marcaron un antes y un después en la crónica social.

Mientras se desarrolla el litigio, Genoveva ha decidido dar un giro vital. Ha abandonado la vivienda de los Jerónimos en la que se tomó el material más comprometedor y donde residía en régimen de alquiler. Con más de 200 metros cuadrados y vistas privilegiadas al Retiro, la casa era símbolo de una etapa que ahora quiere cerrar. En su lugar, busca un nuevo hogar en Madrid, más íntimo y acorde con el momento que atraviesa.

Genoveva Casanova y Cayetano Martínez de Irujo Gtres

De forma temporal, la empresaria ha viajado a México para reunirse con su familia y tomar distancia del ruido mediático. No obstante, la capital española seguirá siendo su centro de operaciones: allí le esperan proyectos televisivos tras su paso por «El Desafío» y «Mask Singer», programas que le devolvieron la confianza.

En este recorrido, la mexicana no ha estado sola. Su apoyo más firme ha sido Cayetano Martínez de Irujo, padre de sus mellizos, que le ha ofrecido asesoría legal y refugio en sus fincas. «Cualquier ataque que reciba lo considero como si me lo hicieran a mí», confesó el aristócrata a LA RAZÓN, subrayando la sólida relación que mantienen pese a su divorcio. Genoveva Casanova, entre la Justicia y la reinvención, inicia una nueva etapa decidida a pasar página.