Joselito, nombrado hijo adoptivo de Utiel: "Comparto esta distinción con todos los héroes de la DANA"

La semana pasada, el icónico cantante y actor José Jiménez Fernández, Joselito, “El pequeño ruiseñor”, recibió de manos del alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, la distinción honorífica de hijo adoptivo del municipio. Un emotivo acto en el que cientos de vecinos se dieron cita en el Teatro Rambal para homenajear a uno de sus paisanos más reconocidos. El artista, natural de Beas de Segura (Jaén) recuerda que “llegué a Utiel en los años 50 con tan solo 6 años. Desde entonces, siempre he llevado a Utiel en mi corazón , y he desarrollado mi carrera profesional haciendo gala de mi utielanía, promocionando la cultura y tradiciones del municipio como su embajador por todo el mundo.”

¿Cómo se siente al recibir una distinción tan emotiva?

Me siento muy feliz por este nombramiento de Hijo Adoptivo de Utiel. Yo nunca lo había podido imaginar. Es más de lo que podía soñar. Me hace muchísima ilusión. Agradezco muchísimo el cariño que me han demostrado mis vecinos en este día que nunca olvidaré. Y quiero mandar un mensaje de apoyo a todos los damnificados por esa DANA que nos hizo tanto daño. Yo veía desde mi ático la riada, llena de barro y llevándose todo por delante, fue horrible. Me dolía, por mi edad, no poder ayudar a tantos vecinos y voluntarios en las labores de ayuda. Esto me dio mucho coraje.

La DANA se cebó con la zona donde sale a pasear con su mujer todas las tardes.

Sí, el día que, por fin, pude salir de nuevo a la calle estaba todo inundado, la alameda, las casas, y se me cayó el alma a los pies. Pero ahora tengo un motivo de alegría con este nombramiento tan deseado.

Durante el acto homenaje se le saltaron las lágrimas.

Me pudo la emoción, fueron momentos maravillosos, subido al escenario y recibiendo los aplausos de todos mis vecinos. No fui capaz de reprimir las lágrimas al notar tanto cariño. Me sentí muy querido… Y es que, como dije en el teatro, yo no tenía la esperanza de recibir esta distinción alguna día, y por eso me siento tan feliz. Quiero compartir esta distinción con todos los héroes de la DANA, con los que dieron todo su esfuerzo ante la adversidad, con todos los que se volcaron en las labores de ayuda ante una tragedia tan terrible.

La figura de Marifé, su mujer, es esencial en su vida.

Desde luego, es el amor de mi vida, mi mayor apoyo. Nos conocimos cuando los dos éramos unos niños y llevamos juntos toda una vida.

Tiene ochenta y dos años y confíesa que “me encuentro bien de salud, hago una vida muy sana y no cometo excesos de ningún tipo.” En Utiel todos le consideran “un hombre bueno, muy amigo de todos el mundo y generoso con los que le necesitan.

¿Cómo le gustaría que le recordaran las futuras generaciones?

Por mi legado, mis películas y mis canciones.