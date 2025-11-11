Carla Goyanes recuerda a Caritina en su 48 cumpleaños: "Te seguimos echando muchísimo de menos"

Ha pasado un año y medio desde que Caritina Goyanes nos dejara, dejando un vacío que todavía se siente en cada celebración familiar, en cada reunión con amigos y en los recuerdos compartidos. Este lunes, que habría sido el 48 cumpleaños de la empresaria y rostro habitual de la alta sociedad madrileña, su hermana Carla ha querido rendirle un homenaje en las redes sociales, recordando la complicidad y el cariño que siempre las unió.

La imagen compartida por Carla muestra a ambas hermanas sonrientes, abrazadas, disfrutando del último cumpleaños que celebraron juntas. Una fotografía sencilla, pero cargada de significado, que refleja la alegría que Caritina transmitía y la conexión especial que mantenían. Junto a la imagen, Carla escribió: "Algún día volveremos a celebrar juntas tu cumple. Te seguimos echando muchísimo de menos", un mensaje que resume el dolor, pero también la esperanza y la celebración de la vida que ambas compartieron.

Fortaleza

A pesar de la ausencia de Caritina, Carla quiso transmitir un mensaje de fortaleza y continuidad: la familia sigue adelante, celebrando los momentos importantes como si ella estuviera presente de alguna manera. "Mientras tanto, nos juntamos para celebrarlo los que aquí estamos", concluyó, dejando claro que el amor y el recuerdo de Caritina forman parte de cada encuentro, de cada brindis y de cada sonrisa compartida.

Foto compartida por Carla Goyanes Rede sociales

En un año y medio, la memoria de Caritina se ha mantenido viva gracias a gestos como este, pequeños homenajes que combinan la nostalgia con la alegría de rememorar los momentos felices. La imagen de las hermanas juntas, que tantas veces alegró las páginas de sociedad y los rincones de la alta burguesía madrileña, ahora adquiere un valor aún mayor: es un testimonio de cariño inquebrantable y de la manera en que los recuerdos pueden acompañarnos incluso cuando las personas físicas ya no están.

Carla Goyanes ha conseguido, con un gesto sencillo pero profundamente emotivo, convertir un día que podría ser triste en una celebración de la vida y del legado de su hermana. Entre familiares y amigos, la figura de Caritina sigue presente, recordándonos que, aunque la ausencia duela, el amor compartido nunca desaparece y siempre encuentra formas de hacerse visible, incluso en un simple mensaje de Instagram.