Canales Rivera, tajante sobre el accidente de su primo, Cayetano Rivera: "Lo peor de todo esto es la especulación, como siempre"

Cayetano Rivera sufrió el pasado domingo 9 de noviembre un accidente de tráfico en la salida del Real Club Sevilla Golf, en Alcalá de Guadaíra, muy cerca de su domicilio. El torero se montó con su furgoneta en una rotonda y colisionó contra una palmera. Afortunadamente, según fuentes policiales y el propio Cayetano, no hubo heridos y el diestro salió ileso del impacto.

La reacción de Canales Rivera

El último en reaccionar al accidente del ex de Eva González ha sido su primo, Canales Rivera. El colaborador de televisión ha mostrado públicamente su apoyo a Cayetano tras el revuelo mediático que ha generado el suceso y la versión oficial sobre el estado en el que se encontraba el diestro en el momento del accidente. Algunas informaciones arrojadas por distintos medios de comunicación señalaban que Cayetano había dado positivo en el test de alcoholemia, algo que niegan rotundamente tanto el torero como su abogado, Joaquín Moeckel.

"He dicho hasta dónde he podido. Ya está aclarado y... la aclaración es que no le han hecho la prueba. Entonces no se sabe si ha bebido", ha expresado Canales Rivera sobre Cayetano. "Lo peor de todo esto es la especulación, como siempre", ha sentenciado el colaborador de Mediaset.

Cayetano se defiende

Tras el revuelo, el torero rompió ayer su silencio en "El tiempo justo" y anunció que tomaría medidas legales. "El golpe no fue importante, ¿Quién ha dicho que yo di positivo? No es cierto nada de lo que se dice. No hay control, por lo cual no hay positivo. No hay heridos ni daños a otros coches ni nadie más involucrado ni nada. No entiendo que se saque todo de contexto", declaró Cayetano.

"No fui a un hospital. Me monté en una rotonda y punto. Vivo a escasos metros de donde fue el golpe, estoy con mi hijo. Mi hijo estaba en el club, le acerco a casa después del golpe y luego atiendo a la policía, lo normal, todo normal", insistió el torero, añadiendo que "yo estoy bien, intentando vivir mi vida y estoy un poco harto. Es todo absurdo y ya tendré que tomar medidas legales por los que optan por contar la historia sin saber los hechos".