Josep Ferre: “Prefiero estar en la lista negra de Aramís Fuster antes que en la de Trump”

La pericia del actor y humorista Josep Ferre para imitar a famosos le ha encumbrado a convertirse en un artista muy popular por sus acertadas intervenciones en programas como “Sálvame”, “Todo es mentira” y, ahora, en “La familia de la tele”. El 29 de junio será el pregonero del popular Pride de Salou.

- No para…

- Afortunadamente, no me falta el trabajo. Entre los bolos, las actuaciones para empresas, las intervenciones en televisión y algunas apariciones esporádicas en series como actor, las cosas me van bien.

- En los últimos meses le hemos visto con nuevos personajes.

- Aparte de Melody, que fueron momentos muy divertidos, a Esperanza Aguirre, Pilar Rahola, o Albión, el alcalde de Badalona.

- ¿ A alguno le ha molestado su actuación?

- No, me tratan de maravilla, yo sentía un poco de miedo al imitar a Esperanza Aguirre, porque tiene mucho carácter, pero me trató fenomenal.

- ¿Tiene asignaturas pendientes en esta faceta?

- Me gustaría imitar al presidente Pedro Sánchez, que es más fácil de hacer que el líder del Partido Popular, Feijoo. Son más fáciles Rayoy, Aznar y Felipe González. Y Cayetana Álvarez de Toledo me sale bastante bien.

- ¿Y entre los internacionales?

- Me gustaría hacer a Donald Trump y al nuevo Papa. A la que imito muy bien es a Joan Collins.

- Si no le gusta a Trump le mete rápido en su lista negra.

- Prefiero estar en la lista negra de Aramis Fuster, ja, ja, ja.

- ¿Cuál de los colaboradores de “La familia de la tele” es más difícil de imitar?

- Quizá Laura Fa sea la más complicada, sinceramente, no me he parado a estudiarla.

- A Belén Esteban la “clava”.

- Tengo muy buen rollo con ella y me sale muy bien. Es muy divertida.

- ¿Y los nuevos?

- ¿De ese programa? Aún no he pensado en imitar a Inés Hernán y al Albizua. Pero estoy receptivo con el programa e imitaré a quien me pidan.

- También es actor.

- He aparecido, entre otros, en “Un nuevo amanecer”, de José Corbacho, o en “Com si fos ahir” de TV3.

- Muy lanzado en la tele y algo tímido en tu vida personal…

- Mas que tímido lo que soy es reservado y discreto, me cuesta abrirme, pero si veo que tengo empatía ya me suelto.