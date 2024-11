Juan José Ballesta: “Quiero tener una hija pequeña”

Ha tenido un hijo, ha plantado varios árboles y acaba de publicar su primer libro, “La vida mejor. El Bola, la fama y todo lo demás” (Destino). A Juan José Ballesta le quedan pocas cosas por hacer, y la única que se le pasa por la cabeza le provoca algo de pavor. “Creo que montar en globo aerostático, y me da miedo, así que poco más. Llevo una vida de no parar desde tan pequeño que la verdad es que ha sido muy intensa”, dice a LA RAZÓN. Intensa es una palabra que se queda corta, teniendo en cuenta todas las experiencias que recoge en las 176 páginas de unas memorias un tanto prematuras, puesto que, espera, aún le quedan muchos años por delante: “Y más ahora, que he dejado de fumar”.

Su historia comienza con “El Bola”, la película que emocionó a toda una generación y que le llevó a convertirse en el actor más joven en ganar un Premio Goya. Desde entonces no ha parado de trabajar, ya sea en el cine, la televisión “o instalando hornos”. Años y años de carrera que, sin embargo, no se traducen en una abultada cuenta corriente. Lo que gana, lo gasta, sobre todo en los suyos: “Yo soy del bolsillo roto. El dinero está para gastarlo. Siempre tengo un poco de ahorros por lo que pueda pasar, pero si yo tengo, mi familia también. No voy a estar ganando millones haciendo una película y un familiar mío cobrando el paro sin tener para comer. A decir verdad, tampoco son ellos de pedir. Cuando pregunto si necesitan algo, siempre me dicen que no”.

Juan José Ballesta, en la imagen, encabeza el casting junto a Carmelo Gómez, Emma Suárez, Verónica Echegui y Álex Angulo larazon

Por más personajes que interprete, Ballesta siempre será recordado por dar vida a aquel niño con cara de inocente al que su padre maltrataba. De hecho, muchos amigos y compañeros de profesión todavía se refieren a él con el apelativo que daba nombre a la cinta . “Es el papel que me dio la fama y al que le estoy profundamente agradecido. En el barrio sigo siendo ‘El Bola’ para todo el mundo”, dice orgulloso. Sin embargo, al mismo tiempo asegura que nunca ha pretendido encasillarse y que por eso ha probado varios registros, aunque echa en falta haber trabajado en ciencia ficción, terror o comedia.

De terror son algunos de los episodios que recoge en su libro, desde la temprana muerte de dos de sus amigos hasta la depresión por la que pasó tras separarse de Vero, la mujer con la que mantenía una relación desde su adolescencia y con la que tuvo a su único hijo. Pasado el dolor, ahora se siente preparado no solo para volver a encontrar el amor, sino para aumentar la familia: “Cuando voy por el parque y veo a los padres con los niños me quedo embobado. Me encantaría tener una niña pequeña, lo que pasa que Junajito ya tiene 17 años y dice que me esté quito, que no quiere hermanos ni hermanas”.

El actor Juan José Ballesta durante la premiere de la película "Oro". larazon

A Ballesta le cuesta no esbozar una sonrisa cuando se refiere a “Juanjito”, su mayor orgullo. Ha heredado de su padre la predisposición al trabajo sea del tipo que sea, aunque lo de la interpretación no va con él: “Mi hijo trabaja en un taller de carrocería. Nunca le ha gustado la interpretación. Ha venido conmigo a los eventos y lo ha vivido desde pequeño, pero dice que quiere ser anónimo, trabajar tranquilo en el taller. A mí sí me hubiera gustado que mi hijo siguiera mis pasos y fuera actor, pero bueno, es su decisión y lo único importante es que él esté contento y motivado”.

Sus problemas con la Justicia

Por primera vez, Juan José Ballesta se abre en canal en sus memorias sobre las recientes polémicas que le han llevado a protagonizar titulares por razones muy diferentes a su carrera. El actor fue acusado de agredir sexualmente a una mujer y posteriormente llegó a ser detenido por un supuesto hurto. Pasó una noche en el calabozo, una de las peores de su vida, y aunque esta última causa fue archivada, lamenta que el daño a su reputación es irreparable. «Es el precio de la fama, que tiene cosas buenas y cosas malas. Por fortuna, eso ya se aclaró y pertenece al pasado», dice. A pesar del escándalo en el que se vio envuelto por confíar en quien no debía, el artista asegura que no cambiará su forma de relacionarse con sus vecinos de toda la vida: «No puedo tachar a todo el mundo por el error que haya cometido una sola persona. Espero que no me vuelva a pasar más, y es verdad que ahora voy un poco más con pies de plomo, pero no voy a cambiar mi forma de ser con la gente ni mi cercanía».