La persona de su pasado que amenazó a Juan Ortega para que no se casara con Carmen Otte

La "no boda" de Juan Ortega y Carmen Otte sigue dando que hablar y poco a poco se van conociendo más detalles sobre el plantón que tiene en vilo a buena parte de la opinión pública del país. El torero canceló in extremis el enlace y aunque las razones que le llevaron a hacerlo son todavía un misterio, cada día se arroja una nueva hipótesis más rocambolesca que la anterior. Ahora, el periodista Omar Suárez, exreportero de "Sálvame", ha desvelado en el programa "Fiesta" que el diestro pudo haber sido amenazado por "una persona de su pasado".

Al parecer, seguía en el presente de Ortega de alguna forma, y aprovechó una supuesta posición de poder para coaccionarle. "Nunca se ha acabado de ir del todo. Lo que hace es amenazarle con que si se casa va a ir a la boda a contarlo todo. Lo que decide es anular el enlace. Esta persona no se creía que esa boda se iba a producir", mantiene el periodista.

Se desconoce la identidad de esta persona o el tipo de información que posee y que amenaza con publicar, pero el torero está dispuesto a acercar posturas con su actual pareja aunque, de momento, no pasen por el altar: "La relación no la da por rota, suspende la boda temporalmente. En sus planes está casarse en un futuro si ella quiere".

El torero Juan Ortega Gtres

Al mismo tiempo, "Vanitatis" publica que la boda no se canceló tan in extremis como se ha asegurado hasta ahora y que el platón no supuso una sorpresa para más de un invitado. Por lo visto, el matador venía expresando desde hacía tiempo sus dudas a la hora de darse el "sí, quiero" con Otte, hasta el punto de que ya verbalizó su deseo de cancelar las nupcias varias semanas atrás.

Un caos de informaciones contradictorias que no se aclararán hasta que uno de los protagonistas dé un paso al frente y rompa su silencio. De momento, ella está "destrozada y llorando sin parar", mientras que él "intenta sobrellevarlo de la mejor manera posible", tal y como deslizan a LA RAZÓN desde su círculo íntimo.