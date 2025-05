Juan Ortega, el torero que plantó a su novia en el altar, se queda soltero de nuevo

Juan Ortega paralizó el mundo el pasado verano cuando decidió cancelar su boda tan solo unas horas antes de pronunciar el ‘sí, quiero’. Todo estaba previsto en Sevilla para ver su enlace con Carmen Otte, con los invitados comenzando a llegar a la iglesia, ataviados con sus mejores galas y con las mejores intenciones. Todo se fue al traste y la noticia dio la vuelta al mundo. El escándalo fue mayúsculo y cada uno de los movimientos de la pareja estuvo copando titulares durante meses. También el hecho de que el diestro rehiciese su vida. La ha vuelto a deshacer.

Después del plantón nupcial en Jerez de la Frontera, dejando a su novia casi en el altar tras 10 años de relación, volvió a encontrar el amor. No sin antes refugiarse en sí mismo, encontrar la serenidad al protegerse junto a sus seres queridos en una finca alejado del mundo y del escándalo que le rodeaba. Luego regresó al trabajo, a los ruedos, a las grandes faenas. También al mercado amoroso, encontrando en Isabel Lozano su media naranja. Ya caducó.

Carmen Otte y Juan Ortega Redes sociales / Gtres

Juan Ortega, de nuevo soltero

El torero quiso darle una nueva oportunidad al amor. Confío en una mujer cercana al mundo del toro, ambiente en el que se siente cómodo y que le ha respaldado tras la controversia que protagonizó. La afortunada era Isabel Lozano, nieta del empresario taurino Pablo Lozano, e hija de Fernando Lozano. Ella, por su parte, no ha seguido la tradición familiar y sintió más la llamada de la publicidad, carrera que cursó y que le hizo trabajar en medios de comunicación, como así adelantaban desde ‘Informalia’.

Ahora este medio también se encarga de confirmar el final de su historia de amor. Isabel no ha querido entrar nunca en la dinámica mediática y ha huido de la atención que recibía por ser la sustituta de Carmen Otte en el corazón de Juan Ortega. Eso sí, no se escondía y acompañaba al diestro en sus apariciones públicas y en sus faenas más importantes. Una estampa que ya no se producirá de nuevo, después de que hayan decidido emprender caminos por separado. De nuevo, de la misma forma que ha sido su relación este año, su final ha sido discreto y sin intención de llamar demasiado la atención o miradas ajenas.