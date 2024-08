El torero Juan Ortega rehace su vida, un año después de dejar plantada a Carmen Otte

Fue el año pasado cuando el torero Juan Ortega se convirtió en el protagonista del verano tras decidir, en el último momento, y con la novia en el altar, no casarse. Carmen Otte, su novia de toda la vida, no entendía los motivos por los que su pareja desaparecía sin explicación. Ortega se refugiaba en casa de sus padres y después en Portugal formando un revuelo inmediato.

La pareja se dio más tarde una nueva oportunidad que no llevó a buen puerto y, finalmente, se separaron para siempre. Pasado un tiempo, Ortega explicó que le pudo la presión mediática, pues sentía que eran sus padres y sus suegros los que más interés tenían en esa boda. Llegó a pedir disculpas ante todas las personas afectadas por el hecho de que se cancelara el enlace.

"Pido perdón no por la decisión en sí, sino por el momento en el que la tomé. Tomarla unas horas antes con todo organizado y los invitados allí...". También le dirigió unas palabras a su ya exnovia: "Nos seguimos teniendo mucho cariño, respeto y los dos tenemos mucha paz. Hemos luchado mucho y las cosas no han salido para adelante".

Carmen Otte y Juan Ortega Redes sociales / Gtres

"Nunca me hubiera gustado ponerle en esta circunstancia. El responsable soy yo, no han intervenido otras personas. Solo tomé la decisión, yo sabiendo las consecuencias que tenía, para mí el matrimonio es muy serio para hacerlo seguro, no quería traicionar a Carmen y tampoco a mí mismo", revelaba.

A día de hoy, Juan Ortega ha pasado página y según explicaba ayer Maika Vergara en "Fiesta", el torero está de nuevo ilusionado. "En estos ocho meses ha estado desaparecido, centrado en torear e impartir clases en la Universidad de Granada para acercar el mundo del toro a la sociedad. ¿Y cuál es la novedad en este asunto? Según me informan, el torero podría tener pareja y es una chica con la que lleva dos o tres meses. No se llama Carmen y es de muy buena familia. Está vinculada no solo al mundo del campo y el toro, sino también al mundo de regentar las plazas de toros. Os digo también que tiene mucho que ver con la plaza de Las Ventas", ha informado.

"No me consta que se conocieran antes, ha sido ahora, que está más involucrado, ha conocido a esta familia, es de una familia muy importante empresarialmente", ha añadido sobre la joven.