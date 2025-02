Juan del Val dice adiós a las redes sociales: "Necesito apartarme de aquí"

El escritor y colaborador de "El Hormiguero", Juan del Valha tomado la decisión de tomarse un descanso de las redes sociales, para centrarse en su próxima novela. "Tengo esta cuenta un poco abandonada, lo sé. Y lo siento por los que esperáis más, pero no tengo tiempo para dedicárselo a Instagram. No me voy, pero necesito apartarme de aquí unos meses", ha comenzado en su perfil social donde cuenta con 362 mil seguidores.

El marido de Nuria Roca ha querido aclarar que no deja el programa de Televisión que conduce Pablo Motos ni tampoco El Desafío o La Roca: "Sigo en la tele y tengo que terminar mi próxima novela. Eso, y vivir un poquito, que también es necesario. Nos seguimos viendo los martes y los jueves en las tertulias de El Hormiguero, los viernes en El Desafío y los domingos en La Roca", ha escrito.

Como despedida, Del Val ha dejado el siguiente mensaje a sus fans: "Por aquí volveré cuando pueda, brindo por encontraros a la vuelta.

El autor ha publicado, entre otras novelas, "DelParaíso" y "Bocabesada".