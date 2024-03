Kiko Hernández cumple el mayor sueño de Fran Antón por su aniversario de pareja

Los deseos de Fran Antón son órdenes para Kiko Hernández y viceversa. El matrimonio, que está atravesando por uno de los mejores momentos sentimentales de su relación, acaba de celebrar su aniversario y, coincidiendo con el cumpleaños del actor, el televisivo ha cumplido uno de los mayores sueños de la vida de su marido y le ha regalado un viaje a China, uno de los destinos que más ilusión le hacía a Fran Antón conocer por la película "In the mood for love", una de sus cintas favoritas.

Por este motivo, Kiko Hernández le ha concedido a su marido el mayor deseo de su vida y el matrimonio ha disfrutado de un viaje romántico muy romántico sin sus hijas descubriendo Shangai. Hace tres días, nada más aterrizar en España, Fran Antón compartió una publicación agradeciendo el detallazo al televisivo. "Después de una semana sin wifi y sin datos ya en Madrid. Ha sido un una experiencia increíble... Gracias mi amor por este regalazo de cumpleaños y aniversario. Contigo todo es una aventura, parece como si hubiésemos vivido siete vidas juntos. Cada día te quiero más. Ahora relax para vivir otro sábado", escribió junto a una sugerente fotografía en una una bañera.

Y ahora, el matrimonio ha desvelado en sus respectivas cuentas de Instagram que han estado de viaje en China con unos vídeos de su aventura asiática al otro lado del mundo. "Desde que vi "In the mood for love" y me hice fan absoluto de Wong Kar-Wai siempre quise conocer China. Has cumplido mi sueño mi amor. Cuantas aventuras, anécdotas y risas se quedan en Shangai. Un cumpleaños inolvidable", ha añadido Fran Antón junto a su reels. "Mi viaje a Shanghai. ¡Increíble! ¡Fascinante! ¡Asombroso!¡ Sorprendente! Y con la mejor compañía...Sin ti sería todo distinto. Gracias por vivir esta aventura conmigo", ha compartido Kiko el televisivo.

Durante su inolvidable viaje, la pareja ha disfrutado de unos intensísimos días de turismo y han exprimido al máximo su estancia en Shangai, comiéndose cada rincón de la ciudad. Además de visitar los monumentos más emblemáticos de la zona, Kiko y Fran se han divertido al otro lado del mundo y han visitado un karaoke típico de la cultura asiática, uno de sus mayores atractivos de ocio. Después de una semana inolvidable, el matrimonio ha recargado al máximo las pilas para afrontar sus próximos compromisos profesionales.