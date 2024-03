Guerra abierta entre Kiko Hernández y Antonio David Flores: "¡Qué pena, para lo que has quedado. Estás muerto!"

La presencia de Kiko Hernández en televisión es cada vez más esporádica, desde que desapareciera el programa "Sálvame", presentado por Jorge Javier Vázquez. Sí es frecuente verle en el nuevo programa emitido en la plataforma Netflix, junto a Belén Esteban, Lydia Lozano y Kiko Matamoros. Pero además, Hernández interpreta en el Bingo Las Vegas de Madrid la función titulada "La boda del año", en la que hace unas semanas tuvo un percance sobre el escenario.

El colaborador televisivoes muy activo además en redes sociales. Precisamente, con motivo del Día de la Mujer, el pasado 8 de marzo, Kiko Hernández aprovechó para lanzar un duro mensaje contra Antonio David Flores. "El día de la mujer, no podemos olvidar algo que nos tocó a todos el corazón. Un relato de su exmujer donde le defino como un maltratador. Utilizando a sus hijos para hacer violencia vicaria. Qué asco me das… delincuente", fue el comentario de Kiko. "Según tu exmujer eres un maltratador para todo un país. La pregunta, ¿has denunciado? La respuesta es ‘no’. Pues con eso no quedamos".

Estos ataques nacen a raíz de que Antonio David participase en un canal de YouTube mencionando a Kiko Hernández. "Para conseguir 20 € de Bizum de tus seguidores, haciendo cuatro horas de directo, ya que no te quiere nadie para entrevistas, que es de lo que vivías, de robar multas y de ser marido de la hija de la más grande", fue la sentencia que le dirigió un Kiko visiblemente molesto.

"¡Qué pena para lo que has quedado! Estás muerto mediáticamente y hoy es el último día que hable de ti, vividor. No quiero hablar más de maltratadores de mujeres y que utilizan la violencia mediática vicaria. Eres un monstruo. Según el relato de tu exmujer, Rocío Carrasco, hasta siempre, ya estás en el olvido, amigo. Y, por cierto, paga las deudas de Hacienda, deja de cobrar en negro a través de tu representante, sinvergüenza", concluía.