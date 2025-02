Kiko Hernández gana el juicio a Rocío Flores tras demandarle por llamarle "pegamadres"

Kiko Hernández ha sido hoy uno de los protagonistas de "Ni que fuéramos Shhh". Belén Esteban se colocaba al inicio del programa delante de cámara y aseguraba que "hoy es un día muy importante para los que estamos trabajando en el programa, porque aunque ustedes crean que nos matamos, que nos peleamos, cuando tenemos que estar, estamos. Todos, para lo bueno y para lo malo. Y hoy Kiko Hernández tiene que dar una noticia que a todos nosotros nos ha hecho muy felices", introducía.

Kikoconfesaba entonces que lleva dos años "con una losa en la cabeza", y que esa losa era "una denuncia por lo penal, una querella, donde se me pedían 2 años y medio de cárcel y 120 000 euros". El colaborador relataba a continuación que la demandante era Rocío Flores, la hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco y que hoy acababa de recibir la sentencia: "Y hoy el juez me ha dado la razón y quedo absuelto de toda la denuncia que me ha puesto esta señora. Estoy absuelto y usted ahora tiene que pagar las costas", le advertía.

Antonio David y Rocío Flores Gtres

"Yo estoy ya absolutamente liberado de toda su sentencia. Por cierto, el término pegamadre es un término genérico, ¿eh? Según lo recoge la sentencia", añadía.

Los hechos se remontan a 2021, poco después de la emisión del docurreality "Rocío. Contar la verdad para seguir viva" que provocó el despido de Antonio David Flores de Mediaset. Poco después, Antonio David cargaba contra Kiko en un vídeo de su canal de YouTube, acusándole de "humillar, denigrar y acosar" a las mujeres.

Por su parte, Kiko recurrió a las redes sociales para colgar un vídeo en el que mostraba su buena relación con la hija de Rocío Jurado y posteaba que era un afortunado por conocerla y entender con ella "el sufrimiento de una madre que vivió según su relato violencia vicaria por el innombrable".

Y añadía, sin mencionar directamente ni al exguardia civil ni a su hija, Rocío Flores: "Innombrable, somos afortunados de que ya no formes parte de nuestras vidas, ni de nuestra profesión. Cuando puedas, explícale a la ‘pegamadres’ la infancia tan jodida que le has regalado para el resto de su vida… si tienes vergüenza".