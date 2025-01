Kiko Hernández manda jocoso audio a Carmen Borrego en directo cargado de indirectas

El conflicto de Carmen Borrego con su hijo, José María Almoguera, ha sido uno de los temas candentes del pasado año, pero parece que en 2025 será distinto. Madre e hijo han acercado posiciones precisamente cuando él se ha internado en la casa de ‘GH Dúo’ con la exnovia de Carlo Costanzia, novio de su prima Alejandra Rubio. Un lío de vínculos familiares que se ha tratado en ‘Ni que fuéramos Shhh’ este miércoles, además de las imágenes de la colaboradora despidiéndose de su hijo poco antes de entrar en el reality. Unas fotografías publicadas por la revista ‘Diez Minutos’, captadas horas antes de la Nochevieja, en una reunión familiar en la que firmaron la paz, o al menos sí una nueva tregua. Fue en casa de ella, donde se reunió la familia al completo, incluida Carmen Almoguera y José Carlos Bernal, también protagonistas a la sombra de esta polémica. Tres horas duró el encuentro y parece que todo fue un éxito. Algo que se ha desgranado en el programa de María Patiño, antes de que Kiko Hernández se propusiese hacer de las suyas en directo.

Después de ver que en las redes sociales se les estaba criticando por hablar sobre las Campos cuando ya no se hablan con ellas, el colaborador ha querido cambiar eso. Kiko Hernández no se considera ya amigo de ellas, como así le sucede al resto del elenco del programa de TEN. Sin embargo, sí que ha querido felicitarla a Terelu Campos cuando se convirtió en abuela, lo que le diferencia del resto. Así hablaron un poco de manera cordial, aunque sin deseo de reconciliación, mucho menos de acrecentar la brecha que les separa. Kiko Matamoros, por ejemplo, reconoce que solo les ha felicitado la Navidad “de corazón”, aunque sin mensajes de por medio, por lo que ellas ni se han enterado. Dicho esto, Hernández coge su móvil y comienza a llamar en directo a Carmen Borrego.

Mientras suenan los tonos a la espera de que descuelgue el teléfono y puedan hablar, María Patiño reflexiona sobre la vida y sus vicisitudes: “Yo creo que está todo perdido, el barco se hundió (…) Es curioso cómo cambia la vida de las personas en un minuto, cómo pasas de estar en la boda de una persona a no saludarla cuando te cruzas con ella por la calle”. Al ver que Carmen Borrego sigue sin responder, la presentadora continúa con sus reflexiones existenciales: “¿No te parece acojonante cómo es la vida?”. Aquí interviene Kiko Hernández, cansado ya de esperar, diciéndole a María que no le hablan porque ya no trabaja en Telecinco, dejando entrever un interés por parte de sus ahora enemigas. Algo que podría cambiar, al menos sí para él, al lanzar un cebo: “Ah bueno, a mí, a partir del 28 de enero a lo mejor ya me saluda”. No da más detalles. Quizá regresa a la cadena, como le pregunta Belén Esteban sin obtener respuesta. Quizá no sea a la privada y sí a la pública, como también se habla en redes. No piensa soltar prenda y se blinda en la imposibilidad de poder hablar.

Dicho todo esto, Kiko Hernández quiso atajar el asunto y al ver que Carmen Borrego no le cogía el teléfono, optó por dejarle un audio. Lo hace para felicitarle las fiestas, con cierto retraso, aunque con unas indirectas y pullas entremedias que quizá no sean la mejor forma para comenzar con buen pie el año: “Potota, escúchame una cosa, que hemos tenido nuestro más y nuestros menos, pero en el fondo siempre nos hemos querido, lo sabes.Te deseo una Feliz Navidad, bueno eso ya ha pasado, pues un Feliz Año Nuevo, que te traiga la vida en el 2025 muchos ‘De viernes’, muchas portadas y muchas revistas y que te quiero. Y salud. Y que estás guapísima con la cara nueva que te has puesto. Un besito, guapa”. Se intuye cierta ironía en sus palabras, las cuales pronuncia con pícaras miradas a cámara y mientras sus compañeros en plató se reían sorprendidos por su ocurrencia. Es más, María Patiño lanza una apuesta al aire: “¿Qué te apuestas a que antes de las ocho responderá?”.