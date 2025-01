Kiko Matamoros y Gema López quitan la careta a Iker Casillas: "Le han tapado infidelidades"

Iker Casillas lleva días en el punto de mira, pero por razones muy distintas a su carrera deportiva. Se le relaciona de alguna forma -ya sea sentimental o pasionalmente- con Claudia Bavel después de que la revista “Semana” publicara en su portada fotografías de los dos abandonando un hotel.

El que fuera portero del Real Madrid negó la mayor con ironía, una actitud que no ha sentado del todo bien a su amiga. “Yo no quiero entrar en el tema. Yo no formo parte de esto. No quiero decir lo que siento, pero no estoy muy feliz, la verdad”, señaló en “Ni que fuéramos Shhh”.

El caso es que su encuentro con Bavel ha vuelto a dirigir el foco hacia la vida amorosa y sentimental de Iker Casillas, una vida, según Gema López y Kiko Matamoros, mucho más intensa de lo que hasta ahora se conocía. Según la periodista y el tertuliano, el deportista ha disfrutado de cierta “protección” de parte de los medios de comunicación, que habrían ocultado información relativa a sus supuestos escarceos cuando todavía estaba casado con Sara Carbonero.

“A este le han tapado todo, infidelidades, multas de tráfico… Luego quiere ser Presidente de la Federación Española de Fútbol... ¡pero bueno! será Rubiales 2, ¿no? ¿Cómo vas a ser Presidente de la Federación con ese comportamiento?”, espetó Kiko Matamoros en “Ni que fuéramos Shhh”.

Iker Casillas Gtres

En “Espejo público”, Gema López ha ido más allá y ha recordado que el contenido de una entrevista muy explosivo se guardó bajo llave para proteger a Casillas y su familia: “Yo he tenido que censurar parte de una entrevista por miedo a una demanda. El tema era muy gordo y la persona implicada hablaba en primera persona, tenía pruebas y el tema se quedó apartado (...) En ese momento estaba casado y a Sara Carbonero se le hizo llegar esa información por parte de su círculo cercano”.

Gema López en "Espejo público" Atresmedia

La sombra de la duda planea desde entonces sobre Iker Casillas, otrora llamado “San Iker”. Una careta de inocente que en los últimos días parece venirse abajo atendiendo a los testimonios de periodistas y tertulianos que sufrieron en sus propias carnes esta suerte de censura.

Alejado del fútbol y separado de Sara Carbonero, parece que pocos muros de contención le quedan ya a Iker Casillas para evitar que sus aventuras acaben impresas en las páginas de papel couché que él tanto detesta.