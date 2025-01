María José Suárez reacciona a las fotografías de Iker Casillas y Claudia Bavel: esto es lo que piensa

Iker Casillas vuelve a acaparar todos los titulares de la crónica social de nuestro país tras ser fotografiado con Claudia Bavel, una modelo con la que ya se le relacionó sentimentalmente en verano. El encuentro de la pareja protagoniza la última portada de la revistas "Diez Minutos" y su encuentro está dando mucho de qué hablar.

"Iker viajó a la Ciudad Condal para asistir a un evento en una bodega de Vilanova i la Geltrú junto a Luis Figo y Michel Salgado. Llegó sobre las 12 de la mañana y fue directo al hotel. Horas después, Casillas abandonaba el establecimiento y minutos más tarde lo hacía Claudia", explica la revista. "Resulta curioso que a media tarde, el exportero apareciera en los alrededores del portal donde vive la modelo. Merodeó por el barrio durante un rato, pero no subió a su casa, sino que optó por marcharse caminando al hotel. Minutos después, Claudia bajó, ya con otra ropa, y cogió un taxi camino también del establecimiento. Entraron juntos, pero sin dirigirse la palabra".

Las reacciones no se han hecho esperar y María José Suárez no ha dudado en pronunciarse sobre la cita de Iker y Claudia. La modelo, que ha desmentido en numerosas ocasiones una posible relación con el exfutbolista, ha respondido con humor a las fotografías. "Muy bien. ¿Qué me va a parecer?", ha contestado la sevillana al ser preguntada por el asunto.

Sobre si Iker le enviaba mensajes con el emoji de fuego, María José Suárez no ha podido evitar reírse: "¿La qué? Mira, te voy a decir una cosa, menos mal que por lo menos me hacéis reír por las mañanas y ya empiezo el día con otra energía". Finalmente, la modelo ha vuelto a reiterar que no tiene nada que comentar sobre el exportero y Claudia Bavel, añadiendo que se alegra por los dos. "Ah, pues mira, yo me alegro. Muy bien, muy bien", ha zanjado sobre el asunto.

María José e Iker, buenos amigos

Desde que salieron las primeras fotografías de Iker y María José, ambos han desmentido que entre ellos exista más que una bonita y estrecha amistad. "Quedo con amigos y yo ya expliqué, en su momento, que con Iker nos van a ver muchas más veces porque él está soltero, yo estoy soltera, salimos por Madrid y no hay nada", sentenció la modelo hace unos días sobre su relación con el exportero del Real Madrid.