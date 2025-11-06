Toñi Moreno se escandaliza con Kiko Rivera y sale en defensa de su cliente, Irene Rosales

Kiko Rivera e Irene Rosales decidieron emprender caminos por separado el pasado mes de agosto. Con ello ponían punto y final a su relación de 11 años, 9 de ellos como marido y mujer, y dos hijas en común. Lo hacían con serenidad, afrontando la realidad de que el amor se les había agotado y merecían una oportunidad de ser felices. Eso lo ha entendido él con la necesidad de refugiarse en su trabajo y apostar por su nueva vida en una nueva mansión. Ella, por su parte, continúa en el domicilio conyugal con sus niñas, pero teniendo románticas citas con su nuevo amor, Guillermo. Ese del que se declara enamorada, a pesar de las advertencias.

Ambos prometieron no rentabilizar su drama sentimental y mantener la armonía en la separación de sus bienes y recuerdos. Aún no han firmado el divorcio, pero ya han iniciado los trámites, como así confirmó la propia influencer a Sonsoles Ónega en su primera entrevista televisiva. Lo hacía después de otra exclusiva en el kiosco rosa y tras varios comunicados en redes sociales. Ahora le toca el turno de palabra al Dj, en 'De viernes', que se muestra sincero al hablar de los motivos de su separación. Quizá demasiado, pues ha hecho que Toñi Morenorompa su silencio, al ser amiga de su exmujer y también su representante en algunos trabajos y eventos.

Toñi Moreno defiende a Irene Rosales ante la entrevista de Kiko Rivera

Poco a poco se van filtrando algunas de las lapidarias declaraciones del hijo de Isabel Pantoja concedidas a ‘De viernes’. Le abre las puertas de su nuevo hogar a Santi Acosta para sincerarse sobre lo sucedido en su matrimonio, hablando del desgaste paulatino que han experimentado. Uno que llegó a extremos tales en los que sentía incluso rechazo hacia su mujer y falta de deseo sexual. Llegó a verla como a su madre o como una compañera de piso, no ya como su pareja. Pese a ello, reconoce sentirse mal por haberla sido infiel en tantas ocasiones, traicionando su confianza y provocándole un profundo dolor.

Sobre todo esto ha opinado Toñi Moreno, cuando le han llamado en directo desde ‘No somos nadie’. María Patiño y Belén Esteban le han dado las novedades de la entrevista del Dj a la presentadora de ‘Gente maravillosa’, quien guarda un estrecho vínculo con Irene Rosales. Además de una amistad, les unen muchas colaboraciones con los medios en los que la comunicadora ha ejercido de intermediadora: “Tengo una agencia que se llama Con Alma Spain. Por filosofía no pedimos un acuerdo de exclusividad ni con ella ni con nadie, pero que llevamos algunos asuntos de Irene, sí. La hemos llevado a algún programa. No hay contrato firmado. Con Sonsoles Ónega, sí la hemos llevado”, confirma la presentadora.

Esto le ofrece una cercanía suficiente como para tener una opinión formada sobre el matrimonio. Algo que le lleva a posicionarse a favor de Irene Rosales, a quien defiende de las feas palabras que ha escuchado de su marido en los adelantos del programa de Telecinco: “Como mujer, lo que dice Kiko es un horror. Conozco a Irene no solo de colaborar, la conozco de hace mucho tiempo. Hemos vivido muy cerca. Es noble y muy sufrida. Se merece ser feliz porque lo único que ha hecho es cuidar de él y que tuviera una vida bonita. Las palabras de Kiko no se las merece”, le reprocha en el programa de TEN.