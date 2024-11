Kiosco: El embarazo de Isa Pantoja, protagonista de las portadas del corazón

Por respeto a la tragedia que viven algunas localidades de la provincia de Valencia, tras el paso de la DANA, la revista "¡Hola!" decidió no publicar la pasada semana las fotos más esperadas de la boda de Ana Guerra y Víctor Elías. La cantante y el actor se dieron el "Sí, quiero" el pasado 31 de octubre, en la Finca Prados Moros en la Sierra de Guadarrama (Madrid), en una ceremonia rodeado de estrellas. Un día lleno de sorpresas que tuvo a Fran Perea como maestro de ceremonias, acompañado por Javier Márquez. El novio es primo de la Reina Letizia, que, aunque no pudo acudir, sí recibió la invitación de Víctor y Ana. La que sí asistió fue su tía Henar Ortiz.

Recién cumplidos los 51 años, Belén Esteban abre la puerta a una nueva etapa de su vida, ya sin lastres ni medias tintas. En una sincera entrevista a "Semana" la "Princesa del Pueblo" ha confesado que "tengo bloqueado a Jesulín de Ubrique". Además, ha vendido su empresa de alimentación, ha dado carpetazo a su rivalidad con el padre de su hija Andrea, y ha dejado atrás sus tabúes y autocensuras.

La revista publica también en exclusiva las fotos que confirman la relación entre Risto Mejide y Grecia Castta. La pareja consolida su relación con una romántica escapada a París.

Exclusiva de "Lecturas": Isa Pantoja está embarazada de su primer hijo con Asraf Beno: "Este bebé me ha salvado la vida". Un año después de darse el "sí, quiero", la pareja cumple su sueño. La hija de Isabel Pantoja, que está de dos meses, nos confiesa cómo este bebé tan deseado la ha rescatado del infierno en el que cayó cuando decidió romper definitivamente con su madre. Por su parte, la tonadillera, que ya se ha trasladado a vivir a su nueva casa en Madrid, no se ha pronunciado sobre la buena noticia de su hija. El que sí lo ha hecho ha sido el hermano de Isa P., Kiko Rivera, quien le ha enviado un emotivo mensaje tras conocer la noticia: "Una nueva vida siempre es motivo de felicitación. Aunque las cosas no estén bien, no hay motivo para no felicitarte", ha comenzado el escrito del DJ. Unas palabras a las que ha añadido que "enhorabuena, ojalá venga con mucha salud".

En "Diez Minutos", Tamara Falcó e Íñigo Onieva se sinceran sobre sus deseos de ser padres: "No estamos en el punto de adoptar". La pareja ha estado colaborando como voluntaria en la zona afectada por la DANA, en Valencia, y próximamente ayudarán en las cocinas.