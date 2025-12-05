Kim Cattrall, Samantha en "Sexo en Nueva York", sorprende con una boda secreta en Londres

De Manhattan a Londres, del glamour televisivo a la discreción absoluta. Kim Cattrall, eterna Samantha Jones de "Sexo en Nueva York", ha vuelto a demostrar que sabe escribir sus propias reglas. La actriz, de 69 años, se ha casado en Londres con el ingeniero de sonido Russell Thomas, de 54, en una ceremonia secreta de la que apenas se ha sabido nada hasta ahora. Según People, la celebración reunió únicamente a los familiares y amigos más íntimos de la pareja: doce invitados en total, según apunta el Daily Mail. Casi un susurro para una mujer acostumbrada a los grandes focos.

Este enlace marca el cuarto matrimonio de Cattrall, una nueva etapa que la actriz abraza con serenidad y estilo. Nada de grandes despliegues ni alfombras rojas, aunque el glamour, inevitablemente, la siguió hasta el altar. La novia, radiante, lució un vestido nupcial de Dior en tono champán. Lo más llamativo es el origen del diseño: fue creado por una colaboradora de vestuario vinculada a la mítica serie que lanzó a la fama a Cattrall y a sus compañeras Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis. Un guiño emocional y elegante a la ficción que definió a toda una generación.

Ceremonia 5 de diciembre

La ceremonia tuvo lugar el jueves 5 de diciembre, en un ambiente casi clandestino que contrasta con la agenda reciente de la actriz. Apenas unos días antes del enlace, Cattrall y Thomas posaron juntos en el photocall de los Premios de Moda 2025 en el Royal Albert Hall de Londres, un evento rebosante de glamour que ella misma compartió en sus redes sociales. Nadie podía imaginar que, tras esa noche de celebración, la pareja ultimaba los detalles de un "sí, quiero" que mantendrían cuidadosamente alejado de los titulares hasta que todo hubiera sucedido.

Cattrall, siempre dueña de su propio relato, parece haber encontrado el equilibrio perfecto entre la vida pública y la intimidad. Con Russell Thomas, a quien conoció hace varios años y con quien ha construido una relación discreta pero sólida, inicia ahora un capítulo nuevo marcado por la complicidad y la madurez. A sus 69 años, la actriz demuestra que el amor -y, por qué no, la reinvención- no entiende de calendarios.

Mientras sus fans continúan fantaseando con las aventuras de Samantha Jones, la mujer detrás del icono escribe su propia historia, sin prisas y lejos del ruido. Una boda pequeña, elegante y profundamente personal que confirma una vez más que, en la vida real, Kim Cattrall sigue siendo pura clase.