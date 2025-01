El dueño del apartamento de Carrie en "Sexo en Nueva York" desesperado: "Borrachos tocan el timbre"

Casi desde su lanzamiento en 1998, "Sex and the City" ("Sexo en Nueva York") se incorporó a la iconografía de la ciudad que nunca duerme. Al igual que otras localizaciones como el edificio de apartamentos de "Friends", las famosas escaleras de la casa de Carrie Bradshow en Nueva York ha generado tal concentración de visitas que su dueño real ha decidido poner remedio.

La propiedad en cuestión es una casa de piedra rojiza histórica que sirvió como fachada del apartamento del personaje principal, Carrie Bradshaw, en el Upper East Side . Esa morada real está en realidad ubicada en Perry Street, en el West Village, donde se ha convertido en un "destino turístico global" para los seguidores devotos de la serie de HBO. El edificio histórico fue construido en 1866 y el propietario parece haber comprado el edificio declarado monumento histórico en 1978. Aunque el programa utilizó la entrada para representar la vivienda de Bradshaw, el escenario pretende representar el apartamento ficticio (y aparentemente con alquiler controlado) de Bradshaw en un barrio diferente en el otro extremo de la ciudad, en el Upper East Side

Durante todos estos años, el lugar ha sufrido el asalto de miles de fans que querían hacerse una foto en los peldaños simulando el personaje que interpreta Sarah Jessica Parker. Entre otras medidas, el dueño ha intentado una barrera con una cadena en la entrada con un cartel que dice "propiedad privada: no entrar", pero eso no ha conseguido disuadir a las multitudes. "The New Yorl Times" informó que el propietario del edificio declarado monumento histórico presentó una solicitud a la Comisión de Preservación de Monumentos Históricos de la Ciudad de Nueva York para instalar "una puerta de entrada" al pie de los escalones de la casa de piedra rojiza.

En una carta presentada junto con la solicitud, el propietario deja al descubierto el costo del aparentemente interminable desfile de fanáticos, cuyo interés en la propiedad se ha visto impulsado por las redes sociales y el lanzamiento de una secuela de "Sex and the City" titulada "And Just Like That". Según la carta, la propietaria asume la responsabilidad de haber permitido que se filmara en su entrada hace unas tres décadas, y explica que accedió a la solicitud sólo porque "sintió pena" por el buscador de locaciones que llamó a su puerta para preguntar sobre el uso de la casa en el programa."La fachada de mi casa apareció en la serie de televisión 'Sexo en Nueva York' como el exterior del apartamento del personaje Carrie Bradshaw", explica la carta. "Fue culpa mía: me dio pena el joven buscador de localizaciones que se había graduado recientemente de la Escuela de Cine de la Universidad de Nueva York. Me dijo que si no conseguía ESTA casa, perdería su primer trabajo real en el sector".

El propietario no podía prever el éxito increíble y prolongado de la serie, ni tampoco su apasionada base de seguidores, dice la carta. "En ese momento, nadie sabía que el programa se convertiría en algo duradero... y mucho menos en el icónico vehículo de fantasía y piedra de toque de la magia de Nueva York en que se ha convertido. "El distrito 6 me aconsejó hace años que colocara una cadena en la base de la entrada con un cartel de 'Prohibido el paso, propiedad privada'. Ayuda, pero no lo suficiente. Muchos visitantes respetan la cadena, pero muchos no. La saltan, posan, bailan o se tumban en los escalones, suben a la parte superior para mirar por las ventanas del salón, intentan abrir la puerta de entrada principal o, cuando están borrachos a altas horas de la noche, tocan el timbre".

"Mi casa es ahora un destino turístico mundial. El programa se retransmite sin cesar en 34 idiomas diferentes, lo que aumenta la ya enorme base de seguidores que llegan a mi casa desde todos los Estados Unidos y el resto del mundo", se queja el propietario. Los problemas se han ido acumulando: "También hemos pintado grafitis en los escalones y grabado iniciales en el marco de la puerta principal".

"Después de más de 20 años de esperar que la fascinación por mi porche se desvaneciera y que los fans encontraran un nuevo objeto para su devoción, he reconocido que necesitamos algo más sustancial. Para recuperar una calidad de vida razonable para nuestros inquilinos y para nosotros mismos: necesitamos instalar una puerta adecuada"., es la propuesta del dueño