Taylor Swift y Travis Kelce: la boda del año ya tiene fecha (y será un cuento de hadas de tres días)

Muy poco a poco, como si cada nueva noticia fuera una pieza cuidadosamente colocada en un rompecabezas emocional, va llegando la información sobre uno de los grandes acontecimientos de 2026: la boda entre Taylor Swift y Travis Kelce. Desde que la pareja anunció su compromiso el pasado agosto, a través de un carrusel de imágenes en redes sociales que mostraba la pedida de mano más romántica del año -acompañada del mensaje "Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se casan-—, la expectación no ha dejado de crecer.

Su círculo más cercano reveló en su momento que la ceremonia tendría lugar al finalizar la temporada deportiva, en junio de 2026. Sin embargo, ahora ya se apunta a una fecha muy concreta: el 13 de junio. Según Page Six, ese es el día elegido por la intérprete de Shake It Off y el jugador de los Kansas City Chiefs. Y, por supuesto, no es un día cualquiera. El 13 es, desde siempre, el número de la suerte de Swift: ella misma ha contado en numerosas entrevistas que lo considera su talismán, casi un amuleto profesional y personal.

Boda de tres días

La pareja está preparando una celebración que se extenderá durante tres días, un fin de semana completo que promete convertirse en uno de los eventos más mediáticos y comentados de la próxima década. El lugar elegido no es menos cinematográfico: la impresionante mansión de Rhode Island que Swift adquirió en 2013 por 17 millones de dólares, una propiedad frente al mar cuya silueta se ha convertido en icono entre los fans de la artista. No será, sin embargo, la casa en sí el centro de atención, sino el acantilado que se extiende detrás de ella, un espacio que -según fuentes citadas por The Sun- Swift planea transformar en un jardín privado de fantasía, diseñado exclusivamente para el intercambio de votos.

El beso viral entre Taylor Swift y Travis Kelce Gtres

La magnitud del proyecto floral es, como cabría esperar de la artista, tan ambiciosa como personal. Swift habría destinado alrededor de un millón de euros solo para flores: orquídeas blancas, moradas y rosas; hortensias en tonos pastel; y peonías en una paleta completa que promete convertir el entorno en una verdadera explosión de color romántico. "Quiere que su boda sea un auténtico cuento de hadas", aseguran. Y todo apunta a que así será.

Las damas de honor, como no podía ser de otro modo, son nombres conocidos para cualquier seguidor de la escena cultural actual. Selena Gómez y Gigi Hadid encabezarán el cortejo nupcial, ambas encargadas de acompañar a la novia en las distintas celebraciones previas. Swift les ha solicitado llevar ramos de rosas rojas -un guiño íntimo y elegante- y también les ha pedido que participen activamente en la planificación de la boda, la despedida de soltera y una serie de fiestas adicionales que constituirán la antesala del gran día.

Todo indica que la boda Swift-Kelce no será simplemente un enlace: será un acontecimiento cultural. Una historia de amor convertida en espectáculo estético, cuidadosamente cuidado, que promete marcar un antes y un después en la crónica social estadounidense.