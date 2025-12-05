Katy Perry debuta como "primera dama" junto a Justin Trudeau en Japón: la foto que confirma su romance y sorprende al mundo

Era cuestión de tiempo, pero nadie imaginaba que la primera imagen "oficial" de Katy Perry y Justin Trudeau juntos llegaría desde Japón y en un escenario de corte diplomático. Después de meses de rumores, especulaciones y titulares en torno a su inesperado romance, la cantante y el exprimer ministro canadiense han posado por primera vez como pareja durante una reunión con Fumio Kishida, quien fuera primer ministro nipón entre 2021 y 2024. El encuentro, pensado para fortalecer la relación entre ambos países, acabó acaparando la atención mediática por un motivo muy distinto: el sorprendente debut público de Perry en un rol casi institucional.

La imagen, difundida ampliamente en redes sociales, ha causado auténtico furor. En ella, Perry aparece con un estilismo minimalista, sobrio y elegante, muy alejado de los looks vibrantes, excéntricos y de inspiración pop que la han convertido en icono global. En Japón, la artista optó por una estética refinada que muchos han descrito como "primeradamesca", subrayando un aura de discreción y diplomacia que encajó a la perfección con el tono de la reunión.

El propio Kishida compartió la fotografía junto a un mensaje cargado de cordialidad: "El ex primer ministro canadiense Trudeau visitó Japón con su pareja, Katy Perry, y almorzamos juntos. Nos reunimos en numerosas ocasiones durante mi mandato como primer ministro y trabajamos juntos para fortalecer las relaciones bilaterales, incluyendo la formulación del Plan de Acción Japón-Canadá durante su visita a Canadá. Me alegra que nuestra amistad se mantenga así". En la imagen aparece también su esposa, Yuko Kishida, completando una estampa diplomática inesperadamente glamurosa.

Trudeau respondió con rapidez y afecto a las palabras de Kishida: "Me ha encantado verte. Katy y yo nos alegramos muchísimo de tener la oportunidad de sentarnos contigo y con Yuko. Gracias, Fumio, por tu amistad y por tu constante compromiso tanto con el orden internacional basado en reglas como con un futuro mejor para todos". Un mensaje que, de paso, confirma la naturalidad con la que la nueva pareja se mueve en ambientes políticos de alto nivel.

Katy Perry y Justin Trudeau Gtres

El político japonés añadió también un recuerdo especialmente emotivo de su relación con el líder canadiense: "Durante la Cumbre del G7 en Hiroshima, el primer ministro Trudeau realizó una visita aparte al Museo Conmemorativo de la Paz de Hiroshima, además del evento oficial, y esto permanece profundamente grabado en mi memoria. Canadá es un socio fundamental para Japón en todos los ámbitos, como la política, la seguridad, la economía y la cultura. Seguiré trabajando arduamente para promover la amistad y la cooperación entre Japón y Canadá".

Así, mientras el mundo digiere todavía la inesperada pareja que forman Perry y Trudeau, ambos parecen haber encontrado la manera perfecta de hacer su debut público: con discreción, elegancia y un toque diplomático que nadie vio venir.