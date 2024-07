Kim Kardashian se inyecta esperma de salmón en el rostro

La empresaria y fundadora de Skims es adicta a este tratamiento facial valorado en 500 dólares y que deja la piel brillante durante meses. Kim Kardashian lo ha revelado en el último episodio de "The Kardashians" al revelar que sobreviviría en la naturaleza ya que "me hice un tratamiento facial con esperma de salmón. Con esperma de salmón inyectado en mi cara".

La estrella de la telerrealidad que ya había probado el famoso Facial Vampiro, admitió después que se había arrepentido del tratamiento consistente en microagujas que utilizan la sangre de la persona para rejuvenecer la piel. Kim compartió en Instagram en 2018: "Hace unos años, oí hablar de un 'facial vampiro', y estaba tan intrigada".

Además, la empresaria, que entonces estaba embarazada y no pudo usar anestesia local, asegura que el dolor fue insoportable. "Fue muy duro y doloroso para mí. Sinceramente, fue lo más doloroso de mi vida. Es el único tratamiento que no volveré a hacerme". Y añadió: "Aunque no fue para mí, sé que tiene muchos beneficios para la piel. Kourtney es una gran fan y conozco a mucha gente a la que también le encanta".

La hermana mayor de Kim, Kourtney, de 45 años, es también adicta a este tratamiento según declaró a la revista Health en 2020: "Me encantan los tratamientos con plasma rico en plaquetas. Te sacan sangre, la centrifugan y, a continuación, extraen el plasma y te lo aplican con microagujas en la cara. Lo llaman el Facial Vampiro. Suele ser un día de inactividad, pero es algo que me gusta hacer tan a menudo como puedo".