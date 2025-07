Yurena sobre la serie de Los Javis: "Me vi linchada mediáticamente durante años, fue una vergüenza"

El viernes 18 de este mes se estrenará en Netflix, “Superstar”, la serie de seis capítulos de Los Javis dedicada a Yurena, a la que todos recordamos como aquella Tamara del “No cambie” que tanto dio que hablar. Hoy, convertida en una mujer nueva, alejada del frikismo de antaño, se presenta como una persona renovada y feliz. “Cuento toda mi vida, desde que nací hasta la actualidad. Usted me conoce bien y sabe que tengo mucho que desvelar. No oculto nada de lo que he vivido. Soy una persona sin pelos en la lengua, directa y sincera.”



- En una entrevista anterior me confesó que se ha sentido “maltratada” por algunos sectores de la población…



- Me vi linchada mediáticamente durante años. Fue una vergüenza. Aguanté vejaciones, calumnias, insultos, me ridiculizaron… Y de todo salí airosa.



- También atacaron duramente a su madre.



- Eso me duele mucho más, que se cebaran contra ella de esa forma, porque era una madre coraje que lo único que hacía era defenderme. Lo dejó todo en nuestra casa del País Vasco y se vino conmigo a Madrid para apoyarme en mi carrera como cantante.

La cantante Yurena Gtres



- Esa historia la conozco bien, fui el primero en entrevistarla…



- Es cierto, sabe que los primeros diez años en Madrid fueron muy duros. En el 2000 se produce el fenómeno del “tamarismo” y las cosas mejoraron mucho, pero lo había pasado muy mal.



- Pero supo vencer todos los obstáculos.



- Por mi esfuerzo, mi lucha y por creer en mis posibilidades. Y, sobre todo, por mi fuerza mental, si no hubiera sido tan fuerte mentalmente, me habría venido abajo. Pero salí súper reforzada…



- Cuando mira atrás, ¿se arrepiente de aquella etapa rodeada de frikis como Arlequín, Paco Porras, Tony Genil…?



- Todos hemos conocido a alguien inadecuado a lo largo de la vida, personas que se han intentado aprovechar de ti y te han perjudicado. Mire, la Yurena de hoy no tiene nada que ver con la Tamara de entonces, con aquella jovencita que creía que todo el mundo iba de buena fe. Pero le aseguro que he aprendido más de los golpes que me trajo la vida que de las cosas buenas.



- ¿Se ha vuelto desconfiada?



- Sí, para que confíe en alguien me tiene que demostrar poco a poco y con el tiempo que es de fiar.