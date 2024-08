Carlos Alcaraz y Lara Álvarez eligen Mallorca para sus vacaciones de verano

El talento de Carlos Alcaraz sobre la pista es innegable. Con solo 21 años, el murciano ha consagrado el tenis español en los más altos estándares y se ha convertido en el digno sucesor de Rafa Nadal, un título del que huye como resultado de la humildad que pese a sus victorias siempre le acompaña.

Tras unos meses de duro trabajo que se vieron reflejados en su victoria en Wimbledon, Alcaraz mostró signos de evidente cansancio en los Juegos Olímpicos de París, y aunque sigue siendo uno de los principales nombres del deporte español, hasta los campeones necesitan un descanso para recargar pilas y regresar con más fuerza de cara a la próxima temporada.

Alcaraz se ha tomado unas merecidas vacaciones estas últimas semanas de agosto y ha recalado por la costa de Mallorca acompañado de varios amigos, como su fisioterapeuta Fran Rubio o su hermano Álvaro. Juntos disfrutaron de un agradable día de navegación a bordo de un yate, donde también degustaron una deliciosa paella de marisco. Además, bucearon para descubrir el bello lecho marino repleto de flora y fauna con el que cuentan las Baleares, y el tenista se animó incluso a practicar paddle surf, como buen amante del deporte que es.

Carlos Alcaraz, de vacaciones en Mallorca Gtres

Eso sí, ni rastro de presencia femenina en el yate que dé a entender que Alcaraz ha encontrado a una mujer con la que compartir sus logros y buenas nuevas. El deportista atraviesa un buen momento profesional y personal y encontrar una pareja no parece estar entre sus prioridades, aunque no cierra la puerta al amor si llega cuando tenga que llegar.

Carlos Alcaraz, de vacaciones en Mallorca Gtres

La mujer que sí ha destacado por su belleza en Mallorca ha sido Lara Álvarez, que como Alcaraz ha elegido este paraíso balear para disfrutar de un descanso de verano. La presentadora ha sido vista en compañía de unos amigos, también sin la presencia de una figura masculina que pudiera ser su nueva pareja. Lleva soltera un tiempo y como en el caso del tenista no es un asunto que parezca preocuparle.

Lara Álvarez, de vacaciones en Mallorca Gtres

“No estoy cerrada al amor, estoy siempre abierta al amor, y como te digo, deseando que llegue el de verdad. No, no busco. Yo creo que eso llega, no se busca, ¿no?”, comentó ella misma recientemente, dejando claro también que espera tener un hijo cuando encuentre al hombre adecuado para hacerlo: “Yo no descarto ser madre, me encantaría, simplemente yo no renuncio a uno de los referentes más importantes en mi vida, que es mi padre, y es darle ese referente a mi hijo, tener un padre. No descarto ser madre soltera si cuadra, pero no me he rendido todavía, creo que es posible”.