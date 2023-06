Lara Álvarez cuenta qué le dijeron sus jefes de Telecinco cuando abandonó “Supervivientes”

Tras abandonar su puesto de trabajo como presentadora de “Supervivientes”, Lara Álvarez vuelve a ponerse frente a las cámaras de Telecinco en “Me resbala”, el programa que ve la luz esta noche y en el que un equipo de cómicos se enfrentará a diferentes pruebas que despertarán las carcajadas de los espectadores. La periodista ha visitado el plató de “Así es la vida”, otra nueva propuesta de la cadena que ocupa el hueco dejado por “Sálvame”, para promocionar su nueva aventura en la pequeña pantalla, y frente a su compañera Sandra Barneda se ha sincerado sobre todo lo que supuso para ella tomar la decisión de decir adiós al reality show que la llevó a lo más alto de su carrera profesional.

“Me costó mucho tomar la decisión, pero creo que ha sido una de las más valientes que he tomado en mi vida”, ha expresado Lara Álvarez. La presentadora ha explicado que, aunque se siente profundamente agradecida a “Supervivientes” y a todo lo que aprendió a lo largo de su trayectoria en el programa, llegó el día en que sintió que no tenía mucho más que ofrecer: “Con ‘Supervivientes’ estaba involucrada al 100 %, pero hay momentos de cambio que, cuando llegan, no se pueden frenar… Con el compromiso que yo tenía conmigo misma, el formato y la audiencia, si no iba a estar al 300 %, tenía que ser responsable y decir adiós”.

Lara Álvarez presenta "Me resbala" Mediaset

Fue entonces cuando llegó el momento de avisar a sus jefes de que quería despedirse de “Supervivientes”, y tal y como ella misma ha revelado, los altos mandos de Telecinco se lo tomaron francamente bien. “Entonces lo comuniqué a quien tenía que comunicárselo, y como tengo la suerte de trabajar en esta casa, me dijeron: ‘no te preocupes, lo entendemos perfectamente y tenemos ya otros proyectos y retos para ti sobre la mesa’”.