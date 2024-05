¿Quién es Antonio Texeira, el periodista enamorado de Lara Álvarez?

¡Pareja sorpresa! Lara Álvarez, vuelve a estar enamorada, esta vez de un conocido presentador de la actualidad de las mañanas en Telecinco. Una nueva ilusión que llega en el mejor momento de la asturiana, paradójicamente, de Mediaset, tras la salida de ésta de la cadena de Fuencarral. El nuevo amor de Lara es Antonio Texeira. Juntos han sido sorprendidos en un romántico viaje a Lanzarote y "¡Hola!" ha sido la que ha dado la noticia. Paseando de la mano, besándose y abrazándose, la pareja no esconde su relación.

El periodista extremeño, de 43 años, copresenta en la actualidad La Mirada Crítica, el programa de actualidad política, económica y social junto a Ana Terradillos. Comenzó su carrera profesional en televisiones regionales, aunque no tardó en dar el salto a TVE, como reportero de España Directo.

En NBC Universal Telemundo se convirtió en el rostro de Al Rojo Vivo, junto a la presentadora Jessica Carrillo. Un éxito profesional que le valió ser galardonado con dos premios Emmy, que concede la Academia de la Televisión estadounidense, a Mejor presentador de noticias.

Mediaset le dio una oportunidad dos años después y regresó a España. "En esta vida es importante saber llegar a un sitio. Pero dice mucho más de ti el cómo te vas", se despedía en 2022 de Telemundo. "Vienen nuevos horizontes, y la vida me sigue presentando grandes oportunidades para seguir creciendo como lo que soy: periodista".

Lo mismo hizo su actual pareja, Lara Álvarez, tras diez años trabajando para Mediaset España. El pasado mes de febrero decía así adiós a la cadena: "Después de casi 10 años que recordaré siempre, he decidido dejar Mediaset para emprender un nuevo camino profesional. Gracias a todos por vuestro cariño".

Ponía también fin a su relación con Davide Rey, a quien conoció en "Supervivientes", unos meses antes. "No estoy cerrada al amor, nunca. Y llegará. No tengo duda de que llegará", aseguraba la presentadora en entrevista a "¡Hola!". "La vida me ha sorprendido de tantas maneras... Uno va descubriendo sus propios tiempos".

No se conocen todavía muchos detalles de la relación entre Álvarez y Texeira, aunque Lara lleva dándole "likes" en las redes desde mediados de 2022. Por su parte, Antonio no suele ser muy activo en el perfil de la asturiana. Aunque sí reaccionó a una publicación de su pareja el 2 de mayo pasado.