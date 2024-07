Laura Escanes responde a un usuario que la llama "desesperada": "Soltera, que no sola"

Qué Laura Escanes salga con alguien o no es una especulación corriente en las redes sociales. A casi un año de una inesperada ruptura con Álvaro de Luna, la influencer ha vuelto a ser el centro de atención. Ahora, ha puesto fin a las habladurías sin que le tiemble el pulso. Ha sido ante una pregunta -impertinente- por parte de un usuario en las redes sociales: "Estás muy desesperada por tener novio. ¿No sabes estar sola?" Ante esto, ha decidido responder en sus historias de Instagram, comenzando irónicamente: "Oh wow... Gracias por preocuparte por mí y mis compañías".

A continuación ha revelado cual es su presente sentimental: "Llevo casi un año soltera (que no sola) pero no veo malo estar sin pareja. De hecho, creo que en los momentos en los que estás sola y empiezas a disfrutar de la soledad es muy fácil acomodarse a esa situación. Os voy a reconocer que me da un poco de vértigo verme en una relación, así que no es algo que esté buscando. (Que supongo que estas cosas no se buscan, pero bueno) estoy muy feliz y muy bien rodeada. Supongo que será porque no ha llegado la persona o porque no es el momento y continúo sanando y aún hay muchos miedos... pero lo que es desesperada, no estoy".

Posteriormente ha concluido afirmando que, pese a que se considera "una romántica", romper su soltería no figura entre sus principales objetivos: "Valoro mucho mi tiempo, mi espacio y el tiempo dirá. No tengo prisa. Tengo otras prioridades. Pero eso no quita que me encanta la sensación de querer a alguien, me encanta el amor. Soy una romántica… Y sí, de momento conmigo misma".

Declaraciones sobre su divorcio de Risto Mejide

La modelo fue noticia hace unas semanas, porque se pronunció acerca de su divorcio de Risto Mejide, con quien tiene a una hija en común, Roma, y confesó que para ella fue un varapalo emocional. En una entrevista en el podcast ‘Fuego amigo’ de Darío Eme Hache, la catalana se definió de nuevo como "romántica: "Soy muy romántica y creo en el amor para toda la vida o creía en el amor para toda la vida. Creía en las familias con hijos para toda la vida, que no se separan y que son felices", admitió. Posteriormente, admitió que vivió este momento como "un fracaso emocional" y que en situaciones sintió que "había fallado como madre", aunque confesó que está trabajando todo esto en terapia.