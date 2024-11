Laura Matamoros, “traicionada” por Antonio Revilla con Hiba Abouk según Kiko Matamoros

Laura Matamoros no ha tenido suerte en el amor, pero ahora además se siente traicionada. Su última apuesta sentimental le ha salido cara y es que apostó todo para el triunfo de su relación con Antonio Revilla, aunque no ha salido como esperaba. Con toda la ilusión del mundo tras poner punto y final a su última aventura por Honduras en ‘Supervivientes’, conocimos en julio que había encontrado de nuevo el amor. El empresario ya se había ganado la popularidad durante la pandemia por un lío viral junto a su novia, la que luego se convertiría en madre de su hijo. Años después copaba titulares por ser el nuevo novio de la hija deKiko Matamoros, que hoy está que trina en ‘Ni que fuéramos Shhh’ al reconocer que su hija se siente traicionada.

Antonio Revilla en un story de Hiba Abouk Instagram

Su romance ha durado apenas unos meses y podría considerarse un affaire veraniego, si no fuese porque Laura Matamoros tenía la ilusión de haber encontrado al fin el amor. Su relación con el padre de sus dos hijos, Benji Aparicio, fue intensa y creyó haber encontrado la estabilidad al lado de Antonio Revilla. En octubre anunciaron el final de sus días de amor, para tan solo unas semanas más tarde entrar en escena Hiba Abouk, señalada como posible tercera en discordia, como ya sucediese con Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez hace tan solo unos meses atrás. Las vueltas que dan los protagonistas del cuore. Pero la traición para la influencer llega cuando se supone que estaban iniciando un proceso de reconciliación con visos a retomar su historia de amor, algo truncado ante la presencia de la actriz.

Laura Matamoros viajó a Punta Cana para asistir al cumpleaños de María Pombo, mientras Antonio Revilla se citaba con Hiba Abouk. Algo que parece que no se quedó ahí, pues también hay evidencias gráficas filtradas en las redes sociales que demuestran que incluso han ido al cine juntos, algo que ha dolido mucho a Laura. No es de extrañar, atendiendo a lo que asegura su padre en su programa de TEN, al desvelar que “el domingo, el lunes y el martes de la semana pasada estaban juntos”, para después verse con Hiba Abouk. Kiko Matamoros reconoce que su hija está “muy disgustada” al conocer ese encuentro furtivo y da la clave del daño sufrido al destacar que “evidentemente ella lo ha vivido como una traición”.

Story de Laura Matamoros Instagram

Laura Matamoros, a pesar de que estaba tratando de estrechar de nuevo lazos con Antonio Revilla, al conocer sus encuentros con Hiba Abouk, ha cerrado la puerta definitivamente. No está dispuesta a una reconciliación. Así lo dijo en la alfombra roja de LOS 40 Music Award Santander 2024, pero también en sus redes sociales, con una publicación que deja muy clara su postura respecto a esas citas del empresario y la actriz. Y es que ella misma pone nombre a su traición haciendo suya la letra de la mítica canción de ‘El Venao’, en la que se habla de cuernos y deslealtades: “Y que no me digan en la esquina, el venao, el venao, que eso a mí me mortifica, el venao, el venao. Que no me abucheen en la esquina, el venao, el venao, que eso, mira, a mí me mortifica, el venao, el venao”. A buen entendedor, pocas palabras bastan, de ahí que la influencer haya optado por sentenciar que “no hay mucho más que añadir”.