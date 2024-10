El ex de Laura Matamoros, niega su affaire con Hiba Abouk, pero calla sobre Patricia Conde

Laura Matamoros y Antonio Revilla habían formado la pareja del verano, después de unos idílicos meses presumiendo su amor por las redes sociales. Sin embargo, sin previo aviso él dejó de formar parte de la rutina de la influencer y su ausencia comenzó a despertar el interés del más de millón de seguidores de Instagram de la hija de Kiko Matamoros. Así comenzaron unos rumores que apuntaban a que podrían haber roto su relación, algo que confirmó después ella, dando por cierto lo que ya era un secreto a voces. Estaba enamoradísima, había puesto todas las ilusiones en el que ha sido su primera apuesta por el amor después de su último fracaso con Benji Aparicio, padre de sus dos hijos. Sin embargo, no ha podido ser, sus caracteres no han terminado de encajar y al terminar el verano ha terminado también su affaire.

Laura Matamoros y Antonio Revilla Instagram

Pero entra en juego de nuevo el nombre deHiba Abouk, como así sucedió cuando María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi pusieron fin a sus tres años de relación. En medio de la polémica y la conmoción por conocer el fin de sus románticos días juntos, la actriz se cuela en la trama para tomar protagonismo. Y es que los rumores ahora sitúan al ex de Laura Matamoros como posible pareja de la intérprete de ‘El príncipe’, ahora entretenida en los fogones de ‘MasterChef Celebrity’, donde conoció al jinete. “Laura rompió con Antonio Revilla unos días antes de irse al cumpleaños de María Pombo. Una ruptura que puede resultar un poco extraña. Habían tenido una discusión que, a veces, acaba en reconciliación. Mientras Laura Matamoros estaba en Punta Cana, él se lo estaba pasando muy bien en España. Antonio Revilla ahora está conociendo a Hiba Abouk”, decía el periodista Javier de Hoyos.

Ante estas nuevas especulaciones, Antonio Revilla ha querido romper su silencio. Si bien permaneció callado cuando su romance con Laura copaba titulares, no ha querido que suceda lo mismo con la marroquí. Así, ha dejado claro a ‘Outdoor’ que su rumoreado romance con Hiba es “rotundamente falso” y que estas teorías “están muy lejos de la realidad”. Eso sí, muy rotundo a la hora de negar que haya iniciado una relación con la actriz, aunque no se pronuncia sobre esos otros rumores que también le adjudican la conquista de Patricia Conde: “Han tenido varias citas. Testigos me dicen que vieron todo lo que ocurrió este pasado fin de semana en Madrid. Estuvieron juntos, paseando, dándose muchos besos de pasión”, desvelaban en ‘Vamos a ver’. Él de esto no habla.

¿Qué dice la influencer? La propia Laura Matamoros ha tenido oportunidad de responder a las preguntas sobre las nuevas ilusiones de su ya exnovio, Antonio Revilla. Prefiere no opinar, aunque sea tan solo para no caer en errores que supongan guerras que dañen su imagen pública, optando por mirar al futuro con optimismo. Eso sí, parece que se muerde la lengua: “No sé si será verdad o no, solo espero que estén bien y más no puedo decir. No voy a hablar de alguien que no sea yo y, sobre todo, lo más importante, es que yo tengo mi jardín con mis propias plantitas que regar, el resto que riegue lo suyo. Cada uno tiene sus tiempos para tomarse lo que es una ruptura y superarlo. Yo me tomo mi tiempo. Yo estoy tranquila y el resto tiene otro proceso, pues ya está, no puedo meterme en ello”, sentencia.