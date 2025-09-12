Liam Hemsworth pide matrimonio a Gabriella Brooks: así es la nueva cuñada de Elsa Pataky

¡La familia Hemsworth se va de boda! Chris Hemsworth, el hermano pequeño de “Thor” y cuñado de Elsa Pataky, y acaban de anunciar que pasarán por el altar tras cerca de seis años de discreta relación. Ha sido la modelo australiana quien ha compartido la feliz noticia en sus redes sociales, donde ha publicado una bonita fotografía en blanco y negro en la que posa junto a su prometido presumiendo de anillo en su dedo anular izquierdo.

Se trata de una imponente sortija con un gran diamante incrustado en el centro, la mejor forma que Hemsworth ha encontrado para decirle a Brooks que quiere pasar el resto de su vida con ella. Se confirman así los rumores que suenan desde este verano, cuando la pareja fue vista en Ibiza celebrando el cumpleaños de Chris Hemsworth y los paparazzi observaron desde la distancia que Gabriella ya lucía un anillo en su mano.

Aunque no será hasta el año que viene o incluso 2027 cuando Hemsworth y Brooks pasen por el altar, lo cierto es que ella ya es una más en la familia. De hecho, se ha dejado ver en varias reuniones en las que también han estado Elsa Pataky y sus hijos, dejando claro que se lleva a las mil maravillas con sus sobrinos políticos.

La familia Hemsworth en un estreno Gtres

La última vez que todos se dejaron ver juntos en público fue el pasado mes de julio, cuando la familia al completo, incluidos los padres de los hermanos Hemsworth, acudió al estreno de “Limitless: Live Better Now” en Londres, una serie documental en la que Chris explora métodos científicos y tradicionales para mejorar la salud física y mental.

Así es la cuñada de Elsa Pataky

Gabriella Brooks y Liam Hemsworth salen desde finales de 2019, cuando fueron vistos juntos en Byron Bay, Australia, en compañía de los padres de él. En enero de 2020 ya se hablaba de que la relación iba en serio, y en junio de 2021 hicieron su primera aparición pública oficial como pareja durante un evento benéfico en Australia. Desde entonces se les ha visto compartir momentos familiares y asistir juntos a estrenos de cine y compromisos sociales, siempre con un bajo perfil mediático.

Brooks es una modelo australiana descubierta en la adolescencia, que ha trabajado para reconocidas marcas como Calvin Klein, Valentino, Louis Vuitton, Saint Laurent, Topshop y Burberry. Estudió historia antigua y arqueología en la Universidad de Sídney, aunque su carrera en la moda tomó el primer plano. Fuera de las pasarelas, disfruta de la vida al aire libre, el surf y el tiempo en la playa, y se caracteriza por mantener una vida privada discreta.

En los últimos años, Gabriella ha reforzado su papel como referente de moda. Fue nombrada embajadora global de la marca australiana de trajes de baño Seafolly para la campaña Escape To Summer, participó en la Semana de la Moda de Australia en 2023 y ha asistido a desfiles de firmas de lujo como Saint Laurent. Además, ha acompañado a Liam Hemsworth en alfombras rojas como la premiere de “Furiosa: A Mad Max Saga”, consolidando su presencia pública no solo como modelo, sino también como figura relevante dentro del ámbito social y cultural.