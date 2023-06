Marta Riesco, sin piedad, celebra la cancelación de "Sálvame" y carga contra Jorge Javier Vázquez

Hoy es un día histórico para la televisión. "Sálvame" llega a su fin después de 14 años de emisión y se despide en un por todo lo alto con un programa especial lleno de sorpresas, que contará con m

as de 18 colaboradores en plató. Desde que el pasado 5 de mayo "El Mundo" publicó su cancelación, el espacio ha decidido dar lo mejor de sí hasta su final, demostrando cada tarde su talento para el entretenimiento y dándolo todo por su audiencia, que durante tantos años le ha hecho líder de su franja.

Aunque su final ha causado gran conmoción, hay algunas voces que han celebrado el final del programa. La última en pronunciarse sobre la despedida de "Sálvame" ha sido Marta Riesco. La exreportera de "El programa de Ana Rosa", en su perfil de "Instagram", ha lanzado un duro mensaje sobre ellos y ha celebrado que el espacio cierre sus puertas para siempre.

"Lo siento por todo un equipo que como yo, se queda en el pardo. Las cosas que tiene la vida... Personas que se rieron y se alegraron de mi despido, desde hoy tienen el mismo destino que yo. Y al contrario que ellos, a mí si me da pena. Es muy triste dejar de trabajar en lo que amas. Y gran parte del equipo no tiene culpa de lo que estaban obligados a hacer", ha comenzado diciendo Marta Riesco en a través de de sus historias.

Story de Marta Riesco sobre el final de "Sálvame" Instagram

Tras esto, ha comenzado a cargar contra Jorge Javier Vázquez. "Por otra parte he visto al presentador insultarme, vejarme y el resto de colaboradores aplaudir. Me han llamado fea, me han ridiculizado, me han llamado al telefonillo de mi casa y me han perseguido por los pasillos mientras me dirigía a mi puesto de trabajo cada día. Mientras yo, estaca con medicación e intentando no abandonar mi puesto de trabajo debido a la ansiedad que me producía lo que día a día me hicieron durante meses. Vomitaba cada día antes de entrar al trabajo e intentaba estar fuerte para no perder mi puesto, el que tanto me costó conseguir. Ahora la baja por salud mental, casualmente la tienen otros y a ellos, a diferencia de mí, sí hay que respetarlos", ha cargado contra el presentador y su retirada de la televisión.

"Lo único que hice fue enamorarme y pedir que se me respetara como reportera. Puesto que llevaba ocupando 6 años. "Sálvame" decidió reventarme. Y jamás olvidaré este día. El día de la humillación más grande que he sentido en toda mi vida", ha confesado junto a un vídeo de ella.

Para terminar, ha celebrado el final del programa que tanto daño la ha hecho, ni no solo a ella, sino a otras mujeres como Alexia Rivas o Chayo Mohedano. "Así que sí, "Sálvame" cierra el telón. Y yo solo espero que con la ayuda que sigo recibiendo a día de hoy, llegue a perdonar lo que me hicieron. Hoy también es un día importante para personas como Alexia Rivas, Isabel Pantoja, Chayo Mohedano... Todos aquellos que se vieron obligados a tomar medidas contra el formato más dañino de la televisión. Así que sí, cierren al salir y que jamás se vuelvan a repetir las humillaciones que se consistieron en este programa que desde hoy, en paz descanse.