Lluís Llongueras: el hombre que fue despedido de su empresa por su propia hija

Lluís Llongueras ha fallecido este lunes 29 de mayo a los 87 años de edad. Para muchos fue el mejor peluquero de todos los tiempos, y aunque nunca dedjaba indiferente, lo cierto es que por sus manos han pasado rostros de la pintura o de la realeza como Salvador Dalí o Doña Sofía.

Éxitos en lo profesional pero una vida de luces y muchas sombras en su faceta personal.

Lluís se casó por primera vez con Dolores Poveda, pero lo cierto es que la cosa entre ambos no llegó a buen puerto. El estilista reconoció públicamente que si aguantó tanto tiempo a su lado era simplemente por el hecho de que tenían tres hijos en común: “Yo no me casé enamorado pero me quise casar con una mujer seria”. Años después, cuando sus hijos se hicieron mayores, terminó abandonando el domicilio familiar para empezar una nueva vida.

Cuando nadie se lo esperaba, decenas de titulares en diversos medios de comunicación apuntaban a que la ya exmujer y las hijas del peluquero expulsaban a Lluís de su empresa a través. Una información que se hizo pública a través del siguiente comunicado:

"La sociedad "Peluquería y Maquillaje S.A" (PEYMA) acaba de despedir a su creador, Lluís Llongueras, a través de un burofax que le ha sido remitido esta semana por su administradora e hija, Esther Llongueras. En dicho documento consta que esta empresa ha decidido prescindir de los servicios de Lluís Llongueras a todos los efectos a partir de esta semana "porque las tareas que realiza no lo son a satisfacción de esta empresa ni ostenta actualmente ningún poder notarial para ejercerlas", contó efe en octubre del pasado 2022.

"Su actitud es sancionable con el despido que se le insta, de conformidad con el artículo 54.2 del Real decreto 1/1995 del 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido por la Ley del Estatuto de los Trabajadores", explica el burofax. Pese a todo, la empresa reconoce "la improcedencia del despido" y le ofrece la cantidad de 6.258,63 euros "en concepto de indemnización máxima, a razón de 45 días por año trabajado a partir del 1 de diciembre del 2006", junto con 888,07 euros netos "en concepto de liquidación, saldo, finiquito y nómina".

Ante esto, el propio Luis explicó que "intentando ser buen padre, al formar esta empresa, se pusieron las acciones a nombre de varios familiares" y lo que sucedió es que, al sumar las acciones de su exmujer y de sus dos hijos mayores, la totalidad era superior al 50%, por lo que ellos podían tomar esa decisión sin consultarlo con él.

Lluís Llongueras, su mujer Jocelyne y sus seis hijos Instagram

Pese a este conflicto, cabe destacar que en 2006 la vida le volvió a sonreír cuando conoció a Jocelyne Novella, con la que contrajo matrimonio en segundas nupcias. Junto a ella tiene tres hijos, y pese a llevarse veintisiete años de diferencia, él siempre ha dicho que es la mujer que más estabilidad le ha aportado, ya que con ella "apenas tuvo que buscar mujeres fuera de su matrimonio". Unas declaraciones muy cuestionadas pero que el propio protagonista confesó que la propia Jocelyne conocía a la perfección.