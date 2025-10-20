La desgarradora carta de Paz Padilla a su hermano tras un año llorando su ausencia

Paz Padilla vive en una auténtica noria de emociones. Ha sido un verano muy intenso en Cádiz. La presentadora ha hecho frente al levantamiento popular contra su tienda de ropa, al ser acusada de supuesta apropiación indebida de un elemento cultural como es la raspa de pescado que reina en su marca. A la vez, ha visto cómo su tierra era pasto de las llamas en uno de los grandes incendios que este año ha calcinado varios puntos de nuestro país. A la vez, ha trabajado a destajo para sacar adelante el sueño de su hermano, Luis ‘El Trompeta’, como cariñosamente le conocían todos en Zahara de los Atunes. Aún llora su muerte.

Se cumple ahora un año de su ausencia. Una durísima pérdida que la presentadora no se esperaba y de la que aún trata de encontrar consuelo. Aun así, sacó fuerzas para reabrir el chiringuito de playa que su hermano levantó y convirtió en un referente de la región. Una labor que ha llevado codo con codo con su hija, Anna Ferrer, que este mismo lunes se sentaba en el plató de ‘Y ahora Sonsoles’ para hablar de sus planes de boda con Mario Cristóbal. Una noticia que llena de felicidad a Paz, coincidiendo en un día en el que a ella le ha tocado llorar.

Las preciosas palabras de Paz Padilla a su hermano Luis

Nada hacía presagiar lo que iba a sucederle al hermano de Paz Padilla el 20 de octubre del año pasado. A sus 57 años perdía la vida sin dar previo aviso de debilidad o dolencia. Algo que destrozó a su hermana, con la que tenía una estrechísima relación y siendo muchas veces su compañero de fechorías en las jugarretas que le gastaba a la familia, también en vídeos en redes sociales. Eran uña y carne y formaban un tándem único. Ahora ella se siente desamparada sin él, aunque haya encontrado motivos para sonreír a la vida, como la boda de su hija Anna o su compromiso de mantener la memoria de su hermano siempre viva.

Coincidiendo con el primer aniversario de su muerte, Paz Padilla ha redactado una sentida carta pública a su hermano. En ella vierte todos sus sentimientos, en los que el dolor es protagonista cuando piensa en su injusta ausencia: “Hoy hace un año que te fuiste… O eso dice el calendario, porque en mí sigues tan vivo como siempre. Parece mentira que haya pasado un año. Un año que ha corrido demasiado rápido, y aun así el alma sigue abierta, sin cicatrizar”, comienza a redactar la cómica, como acompañamiento a un vídeo que recopila grandes momentos vividos junto a su hermano pequeño.

Paz Padilla está sensible este lunes y no ha querido pasar la oportunidad de emocionar a sus fans recordando a Luis ‘El Trompeta’. “Dicen que el tiempo cura, pero el tiempo no sabe lo que es perder a un hermano. Hay días en los que todavía te busco, en el aire, en el mar, en las risas que se escapan sin querer, y juro que a veces te siento tan cerca que casi puedo oírte decir mi nombre como antes”, continúa segura de que su hermano sigue velando por ella y sus seres queridos, siendo su presencia en muchas ocasiones casi palpable.

“Yo sé que no te has ido. Sé que sigues aquí, en otra forma, más libre, más ligera. Sé que me acompañas cuando el mundo llueve, como cuando éramos niños y nos daba igual empaparnos porque juntos nada podía dañarnos. Seguimos unidos, más allá de los relojes, de los días, de los silencios. Porque hay amores que no terminan, solo cambian de lugar”, se despide con las emociones a flor de piel una Paz Padilla que cierra con un contundente “Amor de hermana”.