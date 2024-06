Louis y Marie Ducruet esperan su segundo hijo

Un nuevo nieto para Estefanía de Mónaco.Su hijo mayor, Louis Ducruet y su mujer, Marie esperan su segundo hijo. La pareja ya es padre de una niña, Victoire, que nació en abril del año pasado.

Louis y Marie han dado la noticia con una divertida foto en la que aparece la pequeña con una camiseta que pone "Big Sis" ("Hermana mayor") y la mascota de la familia, Pancake, otra con el mensaje "Oh, no, not again" (Oh, no, otra vez no). Además acompaña la imagen un texto en el que revelan el apelativo con el que se refieren a Victoire: "Pancake y ricitos de oro tienen un anuncio que hacer... Esperan un nuevo miembro en la hermandad ¡la familia crece!".

Las reacciones no se han hecho esperar. La primera, la de la hermana de Louis, Camille Gottlieb que lo hacía con una serie de emojis con los ojos en forma de corazón.

Louis y Marie llevan ya once años compartiendo su día a día. El sobrino de Alberto de Mónaco y su esposa se conocieron en un club de Cannes, aunque no empezaron a salir hasta que coincidieron estudiando en la Escuela de Negocios Skema. Fue amor a primera vista pero tardaron seis meses en dar el paso. En febrero de 2018 Louis pidió a Marie en matrimonio durante su viaje a Vietnam. En julio de 2019 se daban el "sí, quiero", en el Principado de Mónaco.

Cuatro años después nacía la pequeña Victoire, que pronto tendrá una nueva compañera de juegos. Ella.... y Pancake.